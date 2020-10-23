Пятигорский трампарк накануне модернизации

В связи с празднованием Дня работников автомобильного и городского пассажирского транспорта глава Пятигорска вручил благодарственные письма и грамоты работникам горэлектротранспорта. В их числе — водители трамвая, кондукторы, контролеры, диспетчеры, мастера автотранспортного участка, специалисты по предрейсовому осмотру, электромонтеры – то есть все, кто день за днем обеспечивает комфорт и безопасность пассажиров пятигорского трамвая.

Дмитрий Ворошилов обсудил с коллективом переход городского трамвая в краевую собственность и открывающиеся в связи с этим перспективы. Принятая мера для комплексной модернизации электрического транспорта позволит использовать возможности краевого бюджета Первые шаги в этом направлении уже делаются. Вопрос о развитии в Ставрополе и Пятигорске электрического общественного транспорта обсуждался на встрече главы региона Владимира Владимирова с министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Прорабатывает возможности развития транспортной системы и Миндор Ставрополья.

Поздравила коллектив с наступающим праздником и вручила благодарственные письма Комитета ГД по транспорту и строительству и депутат Государственной думы Федерального собрания РФ Ольга Казакова..Работники предприятий получили также благодарственные письма Думы Пятигорска.