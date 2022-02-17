Пятигорский центр социального обслуживания населения – профессиональный уход и забота о наиболее уязвимых жителях города

ГБУСО «Пятигорский комплексный центр социального обслуживания населения», подведомственный Министерству труда и социальной защиты населения Ставропольского края создан одним из первых на Ставрополье и сегодня является одним из крупнейших учреждений социального обслуживания в крае.

Около 30 лет в г. Пятигорске работает центр социального обслуживания населения для оказания помощи и поддержки граждан в трудной жизненной ситуации. Нашими получателями социальных услуг являются пожилые люди, инвалиды, семьи с детьми, граждане, которые в силу различных обстоятельств не способны самостоятельно справиться с жизненной ситуацией и нуждаются в посторонней помощи, им оказывается более 300 тыс. социальных услуг в год.

На базе Центра внедрены и реализуются самые передовые технологии и формы социального обслуживания, а жители нашего города имеют возможность получать полный спектр социальных услуг.

Ключевым направлением работы центра по-прежнему является предоставление социальных услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам на дому. Будни социального работника — это широкий спектр социальных услуг, включающий в себя: покупку и доставку на дом продуктов питания и товаров первой необходимости; содействие в приготовлении пищи; содействие в оплате жилья и коммунальных услуг; содействие в приобретении лекарственных препаратов; уборку жилых помещений; помощь в купании; уход за лежачими больными и многое другое. Наши клиенты находятся под надежным присмотром добросовестных и трудолюбивых социальных работников, окружены их заботой и вниманием.

Работа с детьми ведется в отделении социальной помощи семье и детям, которая направлена на работу с несовершеннолетними и их семьями, на оказание комплексной помощи детям и членам их семей, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Для детей организована работа клубов по интересам, проводятся оздоровительные мероприятия.

В отделении дневного пребывания пожилые люди укрепляют свое здоровье и обретают душевное равновесие, овладевают новыми знаниями, социокультурная реабилитация граждан пожилого осуществляется в 17 клубах по интересам. Получатели социальных услуг активно общаются друг с другом, обучаются рукоделию, участвуют в спортивных мероприятиях, выезжают на экскурсии и получают новые знания. Для обучения пожилых людей компьютерной грамотности в центре работают клубы: «Мой друг – ноутбук», «Мастерская компьютерного гения».

В отделении срочного социального обслуживания социальной помощи организована работа с гражданами, попавшими в трудную жизненную ситуацию, малоимущими семьями, гражданами без определенного места жительства и занятий и освободившихся из мест лишения свободы. Сурдопереводчиком отделения осуществляется сопровождение инвалидов по слуху. При отделении функционирует пункт проката реабилитационной техники.

В нашем Центре помогают справиться с бытовыми, медицинскими, психологическими проблемами. Несмотря на активное освещение деятельности Центра на сайте http://kcson.pyatigorsk.ru/ и в социальных сетях, не все еще жители города Пятигорска знают о работе нашего Центра и о предоставляемых услугах. Коллектив постоянно развивается и готов оперативно откликаться на любую задачу, которая перед ним ставится, работать также слаженно, как того требует время.

По вопросам предоставления социальных услуг можно обращаться г. Пятигорск:

ул. Сельская, 40

по телефонам 8 (8793) 98-00-43, 8 (8793) 98-24-38;

ул. Калинина, 50 по телефонам 8 (8793) 40-48-53, 8 (8793) 40-48-54.