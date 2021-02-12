Пятигорский Центр тестирования ГТО — лучший в крае

Итоги первой пятилетки работы Центра таковы: 9558 физкультурников приняли участие в выполнении нормативов комплекса ГТО, 2785 из них получили знаки отличия. Золотых знаков – 1937, серебряных – 551, бронзовых – 297. Официальный старт возрождению и развитию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» в нашем городе был дан 12 февраля 2016 года.

И результат первых пяти лет работы говорит сам за себя: пятигорский Центр тестирования стал победителем краевого этапа Всероссийского конкурса «Комплекс ГТО — путь к здоровью и успеху: лучшая организация по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)». Кроме тестирований по графику за все время работы Центр организовал и провел 52 физкультурно-массовых мероприятия, в том числе 8 региональных. Кстати, сдают нормативы в пятигорском Центре не только пятигорчане, но и жители Минераловодского, Предгорного и Георгиевского округов. А еще Центр проводит яркие спортивные праздники, посвященные Дню защиты детей, Дню Российской молодежи, Дню города, Дню физкультурника, Международному олимпийскому дню и т.д. Стали традиционными ежегодные фестивали «Связь поколений» и «В Новый год с комплексом ГТО». Кроме того, каждый год в Пятигорске проходят краевые этапы Всероссийского фестиваля ГТО среди школьников Ставропольского края.

И именно пятигорчане традиционно становятся его победителями, а затем отправляются на финал фестиваля в Артек. Конечно, пандемия и связанные с ней ограничения внесли свои коррективы в работу центра. Зато это позволило его специалистам освоить новые, непривычные форматы работы. Например, онлайн-конкурс «Готов к труду и обороне? Докажи реально, покажи виртуально!» — В любом начинании имеют значение люди, с которыми сотрудничаешь, — убеждена руководитель пятигорского Центра тестирования ГТО Людмила Владимирова.

— Сегодня это слаженный профессиональный коллектив из 30 человек. Об их высокой квалификации говорит, в частности, тот факт, что на фестивале чемпионов «ИГРЫ ГТО», который проходил в Кисловодске в декабре минувшего года, из 28 судей со всей России 12 судей представляли Пятигорск.

Поздравляем Центр тестирования ГТО с 5-летием и желаем новых ярких побед!