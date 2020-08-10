Пятигорский Цветник порадует жителей и гостей города музыкальными вечерами.

Август 10, 2020 Главные новости, Культура, Пятигорская Правда 0 23

Уличные музыканты создают неповторимую курортную атмосферу летних вечеров.

Не так давно в парке Цветник начали выступать кавер-группы и музыканты. Их творчество нашло поддержку среди горожан и гостей Пятигорска, а социальные сети заполнились положительными  отзывами и просьбами публиковать афиши выступлений.   Управлением культуры города было принято решение о разработке графика творческих вечеров на территории парка.   На своей странице в сети инстаграм глава города Дмитрий Ворошилов представил полную афишу выступлений музыкальных групп и артистов на неделю.    Откроет программу выступлений 10 августа группа «Флэш» из города Челябинска и продолжит радовать население еще 12, 14 и 15 августа.   

А вот 11 и 13 августа гостей курорта ждет выступление кавер-группы «Jeat Beat» из города Нальчика.  Завершит музыкальную неделю 16 августа концерт Егора Трофимова.    Ежедневно, начало музыкальной программы в 18:00 часов.

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