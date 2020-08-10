Пятигорский Цветник порадует жителей и гостей города музыкальными вечерами.

Уличные музыканты создают неповторимую курортную атмосферу летних вечеров.

Не так давно в парке Цветник начали выступать кавер-группы и музыканты. Их творчество нашло поддержку среди горожан и гостей Пятигорска, а социальные сети заполнились положительными отзывами и просьбами публиковать афиши выступлений. Управлением культуры города было принято решение о разработке графика творческих вечеров на территории парка. На своей странице в сети инстаграм глава города Дмитрий Ворошилов представил полную афишу выступлений музыкальных групп и артистов на неделю. Откроет программу выступлений 10 августа группа «Флэш» из города Челябинска и продолжит радовать население еще 12, 14 и 15 августа.

А вот 11 и 13 августа гостей курорта ждет выступление кавер-группы «Jeat Beat» из города Нальчика. Завершит музыкальную неделю 16 августа концерт Егора Трофимова. Ежедневно, начало музыкальной программы в 18:00 часов.