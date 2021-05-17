Пятигорский ТЮЗ лучший в России!

Пятигорский Театр юного зрителя стал победителем Всероссийского отборочного конкурса детского и юношеского творчества «Новые имена». Конкурс проходил в Краснодаре, куратором является заслуженная артистка Российской Федерации Анита Цой. На конкурс Театр юного зрителя Детской школы искусств им. В.И. Сафонова представил пять работ. По итогам конкурса пятигорчане возвращаются домой победителями! В копилку трофеев ТЮЗа добавилось четыре диплома лауреатов первой степени, Приз зрительских симпатий и два Гран-при. А самая главная награда — приглашение на большой финал, который состоится в Санкт-Петербурге.

— Дети действительно показали высшую школу мастерства! И, знаете, после наших выступлений многие краснодарцы признавались, что мечтают переехать в Пятигорск, чтобы их дети могли играть в нашем ТЮЗе, ‐ поделилась руководитель студии Наталья Литвинова.

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов поздравил руководителя ТЮЗа Наталью Алексеевну и ребят с заслуженным успехом!