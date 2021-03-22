Пятигорской и Черкесской епархии исполнилось 10 лет

За это время созданы кризисные и реабилитационные центры, уделяется внимание нравственному воспитанию молодежи и укреплению традиций добрососедства на Кавказе, реализовано немало проектов в миротворческом, просветительском, социальном, культурном направлениях. Пятигорская епархия возрождена решением Священного Синода 22 марта 2011 года. В состав епархии включены приходы Минераловодского, Предгорного и Кировского районов Ставропольского края; городов-курортов Ессентуков, Железноводска, Кисловодска, Пятигорска; республик Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии. Правящим архиереем возрожденной епархии стал епископ Феофилакт (Курьянов).

За 10 лет в епархии созданы кризисные центры «Дом для мамы» и «Приют Иова Многострадального», центр для детей-инвалидов «Солнечный городок», два детских приюта «Отрада» и «София», два центра иппотерапии, центры реабилитации наркозависимых «Остров» и «Возрождение», проходят молодежные форумы «Зеленый Афон» и «Маруха». Освящены 61 храм и 8 часовен, совершена закладка 27 храмов, создана 31 община. Дважды Пятигорскую епархию посещал Патриарх Московский и всея Руси Кирилл — он освятил соборы в Пятигорске и Нальчике. «Благословенный Кавказ не просто благословен кем-то и когда-то. Каждый день своей жизни мы благословляем эту землю тем трудом, который здесь совершаем, той традицией, которую здесь продолжаем», — отметил архиепископ Пятигорский и Черкесский Феофилакт в своем поздравлении по случаю юбилея епархии. «Спасибо за искреннюю заботу о Пятигорске и пятигорчанах, за вклад в духовное и нравственное воспитание нашей молодежи, развитие теплых добрососедских отношений между представителями разных народов, конфессий, культурных и языковых традиций. Пусть и в дальнейшем работа епархии помогает укреплению духовного родства между народами и сохранению мира на благословенном Северном Кавказе!» — поздравил епархию на своей интаграм-странице глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов.