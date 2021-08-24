Пятигорской канатке 50 лет!

Полувековой юбилей сегодня отмечает одна из знаковых современных достопримечательностей Пятигорска, любимица гостей и жителей нашего города — канатная дорога к вершине Машука.
Работает она по принципу маятника: вагоны отправляются с нижней и верхней станций одновременно, с одинаковой скоростью и встречаются на середине пути.
Для Советского союза начала 70-х такая подвесная дорога без опорных башен была примером успешного воплощения реально передовой технологии.
Да и сегодня в нашей стране не так много городов, которые могут похвастаться такой кататкой.
Похожих, аналогичных — мало, а точно такой же — определенно нет больше ни у кого!
Проходят годы, но яркие и быстрые вагончики канатки остаются нашими неутомимыми тружениками, гармоничной частью курортного ландшафта.
И мы не перестаем удивляться этому маленькому чуду: всего за несколько минут можно «взлететь» почти на километр над городом и увидеть с вершины Машука потрясающую панораму предгорий и главного Кавказского хребта.
Совершенно справедливо наша канатная дорога была включена в перечень самых романтических мест России — по версии пользователей соцсетей.
Совершенствуясь технически, обновляясь и развиваясь, пусть она и впредь остается любимым, надежным и притягательным туристическим объектом, нашей удивительной «воздушной дорогой» к вершине и обратно.