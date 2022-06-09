Пятигорском Дому национальных культур — 50 лет!

Пятигорск — сердце Северного Кавказа. На благословенной
земле знаменитого города-курорта проживает в мире и согла-
сии почти 150 представителей различных национальностей.
Важной площадкой, способствующей совершенствованию и
гармонизации межнациональных и межконфессиональных
отношений в нашем любимом городе, стал Дом националь-
ных культур.
«Забудь враждебность, всяк сюда входящий» — девиз
пятигорского Дома дружбы, который отмечает пятиде-
сятилетний юбилей со дня своего образования. Полвека на
этой территории мира и добра встречаются представители
разных национальностей, которые здесь говорят на одном
языке — языке дружбы.
Нельзя не отметить тот факт, что директор Юлия
Мальцева и коллектив ДНК города Пятигорска проводят
большую работу, способствующую упрочению гражданского
единства, сохранению этнокультурного многообразия на-
родов, здесь проживающих.
На протяжении многих лет Горячеводская казачья община
тесно сотрудничает с Домом национальных культур. Для нас,
как и для представителей других национально-культурных
объединений Пятигорска, важно сохранить свою этническую
и культурную самобытность, чему также способствует
деятельность пятигорского ДНК.
Горячеводские казаки поздравляют коллектив Дома на-
циональных культур с юбилеем. Желаем вам процветания,
новых друзей, ярких, интересных событий, мира и согласия!
Владимир САВЧЕНКО, атаман Горячеводской
казачьей общины, депутат Думы Пятигорска.
* * *
Пятигорская армянская община сердечно
поздравляет Дом национальных культур с юбилеем!
На протяжении полувека Дом национальных культур
дарит людям тепло, любовь и радость, создает праздник,
помогает молодым поколениям приобщаться к истокам на-
циональной культуры, видеть в ней все самое сокровенное и
ценное. Развитие и популяризация самобытного народного
творчества и культуры, сохранение традиций — основа
мира и согласия в нашем многонациональном регионе и в
нашей большой стране. Дом национальных культур стал
настоящим домом для уже нескольких поколений молодых
и взрослых людей, любящих свою историю, свои традиции и
свою страну. Желаем вам вдохновения и процветания и новых
достижений на благо нашего родного города!
Дмитрий МАРКАРЯН, председатель пятигорской
городской армянской национально-культурной
автономии.
* * *
Дорогие друзья!
От имени Ставропольской краевой централизованной
еврейской общины «ГЕУЛА» поздравляю Дом национальных
культур со знаменательной датой — 50-летним юбилеем!
В нашем многонациональном регионе вы даете возможность
каждому желающему ознакомиться с культурой, традициями
и историей народов, населяющих город. За прошедшие годы Пя-
тигорск превратился в большую дружную многонациональную
семью, все национальные и религиозные праздники стали общими,
и мы одинаково радушно отмечаем Песах, Пасху и Рамадан.
В этом большое достижение Дома национальных куль-
тур — делать все традиции открытыми и понятными
любому человеку. А там, где царит понимание, всегда будут
согласие и дружба.
В этот праздничный день поздравляю тех, кто вложил
душу и сердце в его работу и процветание: Эмму Артемовну
и Юлию Александровну! Именно под Вашим чутким руковод-
ством Дом национальных культур стал сердцем и душой
Пятигорска. Желаю дальнейших успехов во всех начинаниях
на благо многонациональной общины нашего города!
С уважением, Арон МАРДАХАЕВ, председатель
ЦРО «Ставропольская краевая еврейская религиозная
община ортодоксального иудаизма «Геула».
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Общественная организация чеченцев Пятигорска
«Барт» сердечно поздравляет
«Дом национальных культур» с юбилеем!
С первого дня своего образования и по сегодняшний день
наша организация тесно контактирует с ДНК и находит в
его лице надежного товарища и заботливого опекуна. Ваша
деятельность вносит огромный вклад в дело налаживания
тесных дружественных контактов между диаспорами. Как
следствие, Пятигорск стал одним из самых многонацио-
нальных городов, в котором одинаково уважительно от-
носятся к каждому человеку, независимо от его националь-
ной и конфессиональной принадлежности. Спасибо вам за
вашу нелегкую работу, спасибо за домашний уют, который
вы создаете для нас. Пятигорск стал для нас Родиной с
большой буквы, в том числе и благодаря вашей работе.
Желаем вам дальнейших успехов в работе и личного счастья
для каждого сотрудника ДНК.
С уважением, Нажмуди МАГОМАДОВ, председатель
общественной организации «Барт».
* * *
НКОО СК «Союз поляков на КМВ» поздравляет Вас
и Ваш коллектив с юбилеем —
50-летием Дома национальных культур!
Пятигорск — многонациональный город, в котором про-
живает множество представителей разных народов. Сегодня
вы для нас являетесь координирующим центром, который
объединяет, создает условия для нашей плодотворной культу-
ротворческой деятельности. Благодарим вас за многолетнее
сотрудничество с нашей организацией, которое направлено
в первую очередь на сохранение национальных традиций,
возрождение старины и этноса.
Желаем организации дальнейшего процветания, а Вам и
Вашему коллективу — крепкого здоровья, счастья и благо-
получия.
Галина ВОЛОЩЕНКО, председатель НКОО СК
«Союз поляков на КМВ».
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Карачаево-Балкарский культурный центр «АДЕТ»
сердечно поздравляет Дом национальных культур
города Пятигорска с 50-летием!
Это не только ваш юбилей и праздник, а наш общий!
За все время знакомства с ДНК у нас сложились прекрасные
отношения, надеемся и даже уверены в том, что они будут
развиваться, а наш Пятигорск — процветать! Благодарим
за сохранение народных традиций и неоценимый вклад в
воспитание молодежи. Спасибо вам за укрепление межнаци-
ональных отношений, сохранение и развитие национальных
культур. Желаем вам успехов и всем нам плодотворного
сотрудничества. Здоровья вам и кавказского долголетия!
Мурат АЛБОТОВ, Карачаево-Балкарский
культурный центр «Адет».
* * *
Что для осетинской общины ДНК?
Это прежде всего дух мира, дружбы и сотрудничества.
Это центр соприкосновения культур. Это источник знаний
об истории народов России! Это неотъемлемая часть социума
нашего города! Я рад, что мы, осетины города Пятигорска,
являемся частью этого! Я желаю коллективу ДНК сил, творче-
ских успехов и средств для реализации намеченных проектов.
ООМПОНКА «Иристон».
* * *
Поздравляю с юбилеем Дом национальных культур!
Желаю еще много-много лет деятельности, постоянный
рост многонациональной семьи. Пусть всегда имеется воз-
можность для реализации грандиозных планов, пусть для
ДНК не будет ничего сложного и невозможного. Креатив-
ных идей, хороших перспектив и новое просторное здание,
объединяющее нас всех!
Лилиана ЧЕМЫРТАН, председатель пятигорской
молдавской национально-культурной
автономии «Басарабия».
* * *
Дорогая Юлия Александровна!
От всей души хотим пожелать процветания Дому нацио-
нальных культур! 50 лет — это замечательная дата, пусть
она станет начальной точкой еще многих лет плодотворной
работы в нашем общем деле — сплоченной дружбы всех на-
родов нашего прекрасного Пятигорска!
Татьяна ЦХАЙ, председатель Корейского
культурно-просветительского центра.
* * *
Местная национально-культурная автономия греков
города Пятигорска «ЭТНОС» поздравляет с юбилеем
Дом национальных культур.
С уважением и благодарностью желаем процветания и
новых талантов!
Пусть атмосфера творчества, которой наполнены стены
Дома культуры, пробуждает в людях доброту и вдохновляет
на созидание.
* * *
Поздравляем!
Вы выполняете особую миссию: служите развитию куль-
турной жизни города, обогащая ее новыми этническими
красками. Из поколения в поколение укрепляете узы дружбы
народов, сохраняя стабильность в нашем общем доме — Пя-
тигорске. Сил вам и вдохновения!
Татарская община «Дуслык»
болгарской дружбы давно стал гостеприимным, шумным и ярким, творческим и радушным Домом национальных
культур (весьма красноречива аббревиатура — ДНК Пятигорска!).
Здесь собираются представители наших городских национально-культурных объединений, проводят кру-
глые столы и праздники, встречают гостей, организуют творческие вечера, презентации книг, концерты,
выставки, беседы…
Спасибо, ДНК Пятигорска, за бережное и чуткое отношение к мостам народной дипломатии! За укрепление
традиций мира и добрососедства в нашем многонациональном и многоконфессиональном городе. За то, что в
стенах этого Дома молодежь учится понимать, уважать, дружить, сотрудничать, слышать и слушать друг друга.
За то, что вот уже полвека здесь звучит искренняя и прекрасная симфония народов и культур.
И самые теплые слова благодарности хочется адресовать Эмме Артемовне Дзитиевой, стоявшей у истоков
Дома, посвятившей столько времени и душевных сил его развитию.
Я желаю всем сотрудникам пятигорского Дома национальных культур крепкого здоровья, благополучия,
отличного настроения, энергии и вдохновения для новых самых интересных и нужных проектов.
С юбилеем!
Дмитрий ВОРОШИЛОВ, глава города Пятигорска
Дружба крепкая
не сломается!
Ровно 50 лет назад в Пятигорске открылся Дом советско-болгарской
дружбы. У нашего города появился первый побратим — уютный болгарский городок
Панагюриште.
Сегодня побратимов у нас немало — в разных точках Земного шара. А Дом советско-
ДНК Пятигорска с юбилеем!
Дорогие друзья!
В этом году мы отмечаем 50-летний юбилей
со дня образования Дома национальных культур!
За прошедшие годы Дом национальных культур превратился
в центр притяжения народов Кавказа и не только и реальными делами доказал
свою значимость в жизни города Пятигорска. Диапазон деятельности чрезвычайно широк, а миссия — благо-
родна и необходима. Огромного уважения заслуживает то, что на протяжении долгих лет вашей работы вы
неизменно принимали активное участие в мероприятиях, способствующих гармонизации межнациональных
отношений, упрочению побратимских связей! Здесь всегда тепло и радушно принимают гостей из городов-по-
братимов, ближайших республик, представителей всех диаспор и всех национально-культурных объединений,
устраивают праздники, встречи, презентации книг и музыкальных произведений, художественные выставки
и мастер-классы. И для всех всегда находятся доброе слово и дружеский совет.
Деятельность Дома национальных культур служит благородным целям возрождения духовных и нравствен-
ных ценностей, сохранению вековых традиций взаимного уважения и добрососедства, национальных традиций
и обычаев, яркой и самобытной культуры и родных языков всех народов. Отрадно, что межнациональные от-
ношения в городе Пятигорске всегда отличались особой теплотой и взаимной поддержкой.
Особенно ценен большой вклад сотрудников Дома национальных культур в развитие межнационального
диалога, сохранение гражданского мира и согласия, эффективное взаимодействие с органами местного само-
управления, активное и деятельное участие в городских мероприятиях.
Уверена, что и в дальнейшем Дом национальных культур продолжит свою плодотворную работу.
Искренне желаю вам процветания, мира и добра, счастья и благополучия, достижения новых
вершин и осуществления всех задуманных проектов!
От первого лица Людмила ПОХИЛЬКО, председатель Думы Пятигорска.
Сегодня Дом национальных культур, под руководством Юлии Мальцевой, продолжает объединять под своей крышей национально-культурные общины Пятигорска.