Пятигорском Дому национальных культур — 50 лет!

Пятигорск — сердце Северного Кавказа. На благословенной

земле знаменитого города-курорта проживает в мире и согла-

сии почти 150 представителей различных национальностей.

Важной площадкой, способствующей совершенствованию и

гармонизации межнациональных и межконфессиональных

отношений в нашем любимом городе, стал Дом националь-

ных культур.

«Забудь враждебность, всяк сюда входящий» — девиз

пятигорского Дома дружбы, который отмечает пятиде-

сятилетний юбилей со дня своего образования. Полвека на

этой территории мира и добра встречаются представители

разных национальностей, которые здесь говорят на одном

языке — языке дружбы.

Нельзя не отметить тот факт, что директор Юлия

Мальцева и коллектив ДНК города Пятигорска проводят

большую работу, способствующую упрочению гражданского

единства, сохранению этнокультурного многообразия на-

родов, здесь проживающих.

На протяжении многих лет Горячеводская казачья община

тесно сотрудничает с Домом национальных культур. Для нас,

как и для представителей других национально-культурных

объединений Пятигорска, важно сохранить свою этническую

и культурную самобытность, чему также способствует

деятельность пятигорского ДНК.

Горячеводские казаки поздравляют коллектив Дома на-

циональных культур с юбилеем. Желаем вам процветания,

новых друзей, ярких, интересных событий, мира и согласия!

Владимир САВЧЕНКО, атаман Горячеводской

казачьей общины, депутат Думы Пятигорска.

* * *

Пятигорская армянская община сердечно

поздравляет Дом национальных культур с юбилеем!

На протяжении полувека Дом национальных культур

дарит людям тепло, любовь и радость, создает праздник,

помогает молодым поколениям приобщаться к истокам на-

циональной культуры, видеть в ней все самое сокровенное и

ценное. Развитие и популяризация самобытного народного

творчества и культуры, сохранение традиций — основа

мира и согласия в нашем многонациональном регионе и в

нашей большой стране. Дом национальных культур стал

настоящим домом для уже нескольких поколений молодых

и взрослых людей, любящих свою историю, свои традиции и

свою страну. Желаем вам вдохновения и процветания и новых

достижений на благо нашего родного города!

Дмитрий МАРКАРЯН, председатель пятигорской

городской армянской национально-культурной

автономии.

* * *

Дорогие друзья!

От имени Ставропольской краевой централизованной

еврейской общины «ГЕУЛА» поздравляю Дом национальных

культур со знаменательной датой — 50-летним юбилеем!

В нашем многонациональном регионе вы даете возможность

каждому желающему ознакомиться с культурой, традициями

и историей народов, населяющих город. За прошедшие годы Пя-

тигорск превратился в большую дружную многонациональную

семью, все национальные и религиозные праздники стали общими,

и мы одинаково радушно отмечаем Песах, Пасху и Рамадан.

В этом большое достижение Дома национальных куль-

тур — делать все традиции открытыми и понятными

любому человеку. А там, где царит понимание, всегда будут

согласие и дружба.

В этот праздничный день поздравляю тех, кто вложил

душу и сердце в его работу и процветание: Эмму Артемовну

и Юлию Александровну! Именно под Вашим чутким руковод-

ством Дом национальных культур стал сердцем и душой

Пятигорска. Желаю дальнейших успехов во всех начинаниях

на благо многонациональной общины нашего города!

С уважением, Арон МАРДАХАЕВ, председатель

ЦРО «Ставропольская краевая еврейская религиозная

община ортодоксального иудаизма «Геула».

* * *

Общественная организация чеченцев Пятигорска

«Барт» сердечно поздравляет

«Дом национальных культур» с юбилеем!

С первого дня своего образования и по сегодняшний день

наша организация тесно контактирует с ДНК и находит в

его лице надежного товарища и заботливого опекуна. Ваша

деятельность вносит огромный вклад в дело налаживания

тесных дружественных контактов между диаспорами. Как

следствие, Пятигорск стал одним из самых многонацио-

нальных городов, в котором одинаково уважительно от-

носятся к каждому человеку, независимо от его националь-

ной и конфессиональной принадлежности. Спасибо вам за

вашу нелегкую работу, спасибо за домашний уют, который

вы создаете для нас. Пятигорск стал для нас Родиной с

большой буквы, в том числе и благодаря вашей работе.

Желаем вам дальнейших успехов в работе и личного счастья

для каждого сотрудника ДНК.

С уважением, Нажмуди МАГОМАДОВ, председатель

общественной организации «Барт».

* * *

НКОО СК «Союз поляков на КМВ» поздравляет Вас

и Ваш коллектив с юбилеем —

50-летием Дома национальных культур!

Пятигорск — многонациональный город, в котором про-

живает множество представителей разных народов. Сегодня

вы для нас являетесь координирующим центром, который

объединяет, создает условия для нашей плодотворной культу-

ротворческой деятельности. Благодарим вас за многолетнее

сотрудничество с нашей организацией, которое направлено

в первую очередь на сохранение национальных традиций,

возрождение старины и этноса.

Желаем организации дальнейшего процветания, а Вам и

Вашему коллективу — крепкого здоровья, счастья и благо-

получия.

Галина ВОЛОЩЕНКО, председатель НКОО СК

«Союз поляков на КМВ».

* * *

Карачаево-Балкарский культурный центр «АДЕТ»

сердечно поздравляет Дом национальных культур

города Пятигорска с 50-летием!

Это не только ваш юбилей и праздник, а наш общий!

За все время знакомства с ДНК у нас сложились прекрасные

отношения, надеемся и даже уверены в том, что они будут

развиваться, а наш Пятигорск — процветать! Благодарим

за сохранение народных традиций и неоценимый вклад в

воспитание молодежи. Спасибо вам за укрепление межнаци-

ональных отношений, сохранение и развитие национальных

культур. Желаем вам успехов и всем нам плодотворного

сотрудничества. Здоровья вам и кавказского долголетия!

Мурат АЛБОТОВ, Карачаево-Балкарский

культурный центр «Адет».

* * *

Что для осетинской общины ДНК?

Это прежде всего дух мира, дружбы и сотрудничества.

Это центр соприкосновения культур. Это источник знаний

об истории народов России! Это неотъемлемая часть социума

нашего города! Я рад, что мы, осетины города Пятигорска,

являемся частью этого! Я желаю коллективу ДНК сил, творче-

ских успехов и средств для реализации намеченных проектов.

ООМПОНКА «Иристон».

* * *

Поздравляю с юбилеем Дом национальных культур!

Желаю еще много-много лет деятельности, постоянный

рост многонациональной семьи. Пусть всегда имеется воз-

можность для реализации грандиозных планов, пусть для

ДНК не будет ничего сложного и невозможного. Креатив-

ных идей, хороших перспектив и новое просторное здание,

объединяющее нас всех!

Лилиана ЧЕМЫРТАН, председатель пятигорской

молдавской национально-культурной

автономии «Басарабия».

* * *

Дорогая Юлия Александровна!

От всей души хотим пожелать процветания Дому нацио-

нальных культур! 50 лет — это замечательная дата, пусть

она станет начальной точкой еще многих лет плодотворной

работы в нашем общем деле — сплоченной дружбы всех на-

родов нашего прекрасного Пятигорска!

Татьяна ЦХАЙ, председатель Корейского

культурно-просветительского центра.

* * *

Местная национально-культурная автономия греков

города Пятигорска «ЭТНОС» поздравляет с юбилеем

Дом национальных культур.

С уважением и благодарностью желаем процветания и

новых талантов!

Пусть атмосфера творчества, которой наполнены стены

Дома культуры, пробуждает в людях доброту и вдохновляет

на созидание.

* * *

Поздравляем!

Вы выполняете особую миссию: служите развитию куль-

турной жизни города, обогащая ее новыми этническими

красками. Из поколения в поколение укрепляете узы дружбы

народов, сохраняя стабильность в нашем общем доме — Пя-

тигорске. Сил вам и вдохновения!

Татарская община «Дуслык»

болгарской дружбы давно стал гостеприимным, шумным и ярким, творческим и радушным Домом национальных

культур (весьма красноречива аббревиатура — ДНК Пятигорска!).

Здесь собираются представители наших городских национально-культурных объединений, проводят кру-

глые столы и праздники, встречают гостей, организуют творческие вечера, презентации книг, концерты,

выставки, беседы…

Спасибо, ДНК Пятигорска, за бережное и чуткое отношение к мостам народной дипломатии! За укрепление

традиций мира и добрососедства в нашем многонациональном и многоконфессиональном городе. За то, что в

стенах этого Дома молодежь учится понимать, уважать, дружить, сотрудничать, слышать и слушать друг друга.

За то, что вот уже полвека здесь звучит искренняя и прекрасная симфония народов и культур.

И самые теплые слова благодарности хочется адресовать Эмме Артемовне Дзитиевой, стоявшей у истоков

Дома, посвятившей столько времени и душевных сил его развитию.

Я желаю всем сотрудникам пятигорского Дома национальных культур крепкого здоровья, благополучия,

отличного настроения, энергии и вдохновения для новых самых интересных и нужных проектов.

С юбилеем!

Дмитрий ВОРОШИЛОВ, глава города Пятигорска

Дружба крепкая

не сломается!

Ровно 50 лет назад в Пятигорске открылся Дом советско-болгарской

дружбы. У нашего города появился первый побратим — уютный болгарский городок

Панагюриште.

Сегодня побратимов у нас немало — в разных точках Земного шара. А Дом советско-

ДНК Пятигорска с юбилеем!

Дорогие друзья!

В этом году мы отмечаем 50-летний юбилей

со дня образования Дома национальных культур!

За прошедшие годы Дом национальных культур превратился

в центр притяжения народов Кавказа и не только и реальными делами доказал

свою значимость в жизни города Пятигорска. Диапазон деятельности чрезвычайно широк, а миссия — благо-

родна и необходима. Огромного уважения заслуживает то, что на протяжении долгих лет вашей работы вы

неизменно принимали активное участие в мероприятиях, способствующих гармонизации межнациональных

отношений, упрочению побратимских связей! Здесь всегда тепло и радушно принимают гостей из городов-по-

братимов, ближайших республик, представителей всех диаспор и всех национально-культурных объединений,

устраивают праздники, встречи, презентации книг и музыкальных произведений, художественные выставки

и мастер-классы. И для всех всегда находятся доброе слово и дружеский совет.

Деятельность Дома национальных культур служит благородным целям возрождения духовных и нравствен-

ных ценностей, сохранению вековых традиций взаимного уважения и добрососедства, национальных традиций

и обычаев, яркой и самобытной культуры и родных языков всех народов. Отрадно, что межнациональные от-

ношения в городе Пятигорске всегда отличались особой теплотой и взаимной поддержкой.

Особенно ценен большой вклад сотрудников Дома национальных культур в развитие межнационального

диалога, сохранение гражданского мира и согласия, эффективное взаимодействие с органами местного само-

управления, активное и деятельное участие в городских мероприятиях.

Уверена, что и в дальнейшем Дом национальных культур продолжит свою плодотворную работу.

Искренне желаю вам процветания, мира и добра, счастья и благополучия, достижения новых

вершин и осуществления всех задуманных проектов!

От первого лица Людмила ПОХИЛЬКО, председатель Думы Пятигорска.

Сегодня Дом национальных культур, под руководством Юлии Мальцевой, продолжает объединять под своей крышей национально-культурные общины Пятигорска.