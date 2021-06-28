Пятигорскому Отделу МВД — 103 года

На торжественном мероприятии, посвященном значимой дате, присутствовали ветераны, руководство, личный состав Отдела, глава города Пятигорска. Мероприятие началось с демонстрации документальных фильмов, повествующих об истории пятигорской милиции и деятельности пятигорского Отдела внутренних дел в настоящее время. Обращаясь к личному составу, начальник ОМВД России по городу Пятигорску Михаил Громаков напомнил о том, что сегодня пятигорский Отдел насчитывает 26 служб и подразделений, которые обеспечивают безопасность граждан, предупреждают и пресекают правонарушения, выявляют и раскрывают преступления уголовной направленности, осуществляют охрану общественного порядка.

— Нашей основной задачей являются сохранение правопорядка и обеспечение безопасности горожан и гостей нашего города. Заслужить доверие и удержать его мы можем только ответственным отношением к делу, вниманием к проблемам каждого. Главное — грамотная и профессиональная работа! Перед нами стоит много задач. Я уверен, что все они будут выполнены качественно и своевременно! – подчеркнул Михаил Громаков.

Как отметил в поздравительной речи глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов, служба в полиции — это самоотверженность и профессионализм, отвага и принципиальность, оперативность и готовность прийти на помощь тем, кто попал в беду.

— Сегодня, продолжая дело своих предшественников, личный состав с честью выполняет свой долг, охраняя покой жителей и гостей нашего города. За цифрами раскрытых преступлений – бессонные ночи, работа не только в будни, но и в выходные, нередко с риском для здоровья и жизни. От всей души желаю всем крепкого здоровья, бодрости духа, высоких результатов в работе, надежного семейного тыла, благополучия, мира и добра! – сказал Дмитрий Ворошилов.

Отличившихся сотрудников и ветеранов полиции отметили благодарственными письмами и ценными подарками.