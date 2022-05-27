Пятигорскому женсовету – 35 лет!

Неравнодушные, неунывающие, незаменимые, неутомимые! Пятигорский Женсовет отмечает 35-летие. За три с половиной десятилетия не раз менялись форматы работы Женсовета, состав, основные направления, методики. Неизменным остается одно: Совет объединяет самых энергичных и неравнодушных пятигорчанок.

Благотворительные проекты, просветительские инициативы, программы в поддержку семьи, материнства и детства, работа с подрастающим поколением, теплые встречи с ветеранами, поездки в воинские части, больницы и детский дом, помощь в подготовке первоклассников к школе, праздники, концерты, спектакли, круглые столы, форумы… И все это – лишь малая часть обширного списка добрых дел Женсовета. А накануне в зале пятигорского Дворца детского творчества состоялся большой праздничный концерт в честь славного юбилея.

— Дорогие подруги! Никто не поспорит с тем, что женщины Пятигорска активны практически в круглосуточном режиме. Вы всегда готовы дать нужный совет и протянуть руку помощи. Вы заботитесь о детях, о старших, о семьях. Вы не равнодушны ни к одной из сфер жизни города, помогаете главе Пятигорска. Одними из первых вы включились в работу по противодействию пандемии, в сбор гуманитарной помощи для жителей Донбасса. Спасибо и с праздником! – обратилась по видеосвязи к виновницам торжества депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова.

Спектр задач широк, и результаты впечатляют: пятигорский Женсовет уверенно входит в число лидеров среди женских общественных организаций, достойно «звучит» и на краевом, и на федеральном уровне. Организация была неоднократно отмечена наградами регионального и общероссийского значения, а Президент Российской Федерации Владимир Путин в Благодарственном письме отметил «многолетний добросовестный труд, активную гражданскую позицию, реализацию социально значимых проектов и акций» пятигорских активисток.

— Спасибо за такую нужную и важную работу! Сердце каждой из вас отзывается на нужды и чаяния людей, и так будет всегда, наши женщины именно такие, — убеждена Татьяна Чумакова, председатель ставропольского регионального отделения Союза женщин России, Герой труда Ставрополья, депутат Думы Пятигорска.

Активисткам Совета женщин вручены благодарственные письма и почетные грамоты – от губернатора Ставропольского края, главы Пятигорска, Думы края и города, а также от депутата Государственной Думы РФ Ольги Казаковой. Памятными медалями Союза женщин России награждены 8 представительниц пятигорского Женсовета, еще 7 удостоены почетных грамот СЖР, 29 пятигорчанок отмечены грамотами регионального отделения организации. Свои награды вручила и Всероссийская общественная организация «Трудовая доблесть России». Отмечены также руководители городских предприятий – за поддержку и развитие женского движения.