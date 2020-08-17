Работа форума продолжается

На XI Северо-Кавказском молодежном форуме «Машук» продолжается работа образовательных площадок. Наполнение для участников второй смены выдалось не менее насыщенным, чем для первой. Установки, мастерские, мастер-классы и практические занятия для ребят проводят именитые в своих отраслях эксперты.

В направлении «Медиа и Блогеры» машуковцы разбирают новейшие медиатренды и учатся основам видео-, фотообработки и визуализации. Важным пунктом программы является введение основ фактчекинга: в современном мире, полном фейков и фальсификаций, начинающему лидеру общественного мнения важно ориентироваться и создавать проверенный и достоверный контент. С ребятами работают спикеры из Московского и Санкт-Петербургского государственного университетов, Пермского государственного национального исследовательского университета и других научных учреждений страны.

Участники трека «Сохранение исторической роли России и Северного Кавказа в Великой Отечественной войне» погрузились в хронологию событий1941-1945 годов и воссоздают образ и черты участников ВОВ, ценности защитников Родины и мотивацию совершения подвигов. Особое внимание машуковцев уделено проблеме фальсификации истории, ее последствиям и угрозам для будущих поколений.

Публичной дипломатии, формированию здорового диалога с представителями различных стран и культур и самоидентификации учатся участники направления «Международные и межкультурные коммуникации». Вместе с экспертами они рассматривают особенности проектной деятельности, направленной на формирование положительных и продуктивных отношений с окружающим миром.

Обучающая программа площадки «ЗОЖ и спорт» направлена на развитие молодежных сообществ и решение кейсов спортивных объединений. В ней машуковцы разбирают особенности организации спортивных мероприятий и популяризацию здорового образа жизни среди населения Северного Кавказа.

Пятый трек — «Культура и творчество». Здесь известные критики, педагоги, балетмейстеры, представители других творческих профессий рассказывают ребятам об особенностях арт-кластера, планировании карьерной траектории, созданию личного бренда и проводят мастер-классы по усилению творческого мероприятия.