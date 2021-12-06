Работа полицейского глазами детей

«Есть такая профессия — полицейский» — в рамках этой профилактической акции в Пятигорске состоялся конкурс рисунков среди школ города. Организаторами выступили сотрудники отдела по делам несовершеннолетних ОМВД РФ столицы СКФО. Задача, которую поставили перед участниками, — нарисовать полицейских в работе. И это у них отлично получилось.

Награждение победителей и призеров состоялось в актовом зале отдела полиции. Ребята пришли вместе со своими родителями. Начальник Отдела МВД РФ города Пятигорска Михаил Громаков вручил школьникам почетные грамоты и памятные призы.Ребята признались, что, когда, достигнут определенного возраста, обязательно пойдут служить в полицию.

Всегобыло представлено около 100 работ среди разных возрастных групп. По решению комиссии было выбрано 16 наилучших рисунков в своей возрастной группе.