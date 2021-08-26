Ранцы для первоклашек

В последние деньки августа у родителей забот невпроворот. И особенно переживают мамы и папы будущих первоклашек. Для них и самих в приобретении ранцев, тетрадок, книжек и прочей канцелярии, а кроме того и школьных форм опыта пока что никакого. Как бы не забыть чего да бюджет распланировать верно! В Пятигорске часть родительских хлопот традиционно, еще со времен, когда Советом женщин руководила Наталья Абалдуева, берет на себя эта общественная организация.

Вот и в середине текущей недели ранцы ребятам и девочкам, которые сядут за школьные парты в первый раз, вручал женсовет воинских частей, дислоцирующихся в Пятигорске. Это структурное подразделение городского женсовета также образовалось еще при Наталье Абалдуевой. А возглавляет его и уже четвертый год подряд устраивает для детей праздник «Здравствуй, школа!» Ирина Суравская. Военная форма женственность и красоту прапорщика войск Росгвардии и активистки Совета женщин только подчеркивает. Не говоря уж о деловых качествах.

Перед началом нового учебного года Ирина обратилась к руководству Пятигорских электрических сетей. Главный бухгалтер, победительница конкурса «Женщина года» — 2019, Мария Дорогайцева откликнулась безоговорочно. Всегда идет навстречу просьбам общественниц и руководитель предприятия, заслуженный энергетик РФ Валерий Хнычев.

Вручались ранцы со всей необходимой канцелярией, как и подобает, в обстановке праздничной. С традиционным мороженым от ЗАО «Холод», сладостями, воздушными шарами. Поздравить первоклашек и родителей пришли Вячеслав Ростовцев, представитель губернатора Ставропольского края, полковник Росгвардии Владимир Чивилев и временно исполняющий обязанности начальника 2-го клинического госпиталя для военнослужащих войск Росгвардии Константин Голубев, а также член президиума Совета женщин Пятигорска Алиса Викторова.

— Школа – это только первый шаг в увлекательный мир приключений и ярких событий. Учитесь с удовольствием, стремитесь в мир знаний, а учителя и родители вам помогут. Мы верим в вас. Ведь вы – наше будущее, будущее нашей страны, — пожелал ребятам Владимир Чивилев.

Детвора в долгу не осталась – стихи, выученные наизусть, пришлись весьма кстати. Увлекательную программу для виновников торжества организовала команда аниматоров. Веселье било через край. Но самое интересное у будущих граждан страны Знаний, конечно, впереди.

Цифры

27 разноцветных ранцев –18 для мальчиков в темных тонах, 9 для девочек в ярких – получили ко Дню знаний будущие первоклассники – дети военнослужащих Пятигорска.

Из первых уст

Антон Николенко, военнослужащий Росгвардии, инженер клинического госпиталя № 2 (папа):

— У нас две дочки – Арина и Мария. Марии еще четыре года. Ходит в садик. В школу идет Арина. Она месяц была в пришкольном лагере. Посещала с удовольствием. Так что курс молодого борца прошла. Сам я оканчивал первую школу. Туда и дочка пойдет.

Евгения Николенко (мама):

— Я училась в Константиновке. До сих пор помню портфель, который мне купили родители, — розовый… Большое спасибо нашему женсовету и за праздник, и за ранцы, и вообще за заботу!

Арина (будущая первоклассница):

— Я уже познакомилась со своими одноклассниками, учителями. В школу иду с радостью. Учиться буду на 5!