Расцвели ромашки в «Цветнике»

Тема семейных ценностей, защиты детей и основы брака затронута сразу в нескольких статьях Конституции РФ. Именно за эти поправки проголосовали большинство россиян. А вчера наша страна праздновала День семьи, любви и верности.

Семейные пары, на которых нужно равняться, чествовали во всех микрорайонах и поселках. Героям праздника вместе с подарками вручали благодарственные письма за подписью председателя Совета женщин Натальи Абалдуевой. Центральное мероприятие – с романтичным названием «Ромашковое поле» — город отметил в парке «Цветник».

. Начало праздника совпало с долгожданным дождем, однако благие дела свершаются при любой погоде. Память святых благоверных князей Петра и Февронии Муромских православные люди почитают на протяжении восьми веков. В их честь и стали отмечать на Руси День семьи, любви и верности. О чем напомнил собравшимся архиепископ Пятигорской и Черкесский Феофилакт, заметивший: дождь семейному счастью не помеха! Поздравила жителей и зам. главы Пятигорска, член президиума Совета женщин города Инна Плесникова.

На импровизированную сцену пригласили супружеские пары со стажем. Памятные медали «За любовь и верность» получили в этот день две семьи. Владимир Константинович и Наталья Александровна Кобляковы поженились полвека назад. Отношения в семье крепятся на взаимоуважении и терпимости. Своих сыновей Кобляковы воспитали настоящими людьми, подрастают внучки. — Константин Яковлевич и Зоя Михайловна Гайворонские зарегистрировали брак 54 года назад, воспитали замечательных дочек, и те сегодня сами создали надежные и крепкие семьи. У Гайворонских три внучки и двое правнуков.

Без букетов ромашек и подарков не остались и другие семейные долгожители. Александр Дьячков – настоятель одного из древнейших храмов Пятигорска – Лазаревского со своей женой — матушкой Ольгой — вырастили четверых продолжателей рода, а вместе прожили 44 года. Семья протоиерея Олега Александровича Симановича ( настоятель храма Смоленской иконы Божией Матери) создалась 24 года назад. С женой Ириной у них также четверо детей.

С приветственными словами обратились к виновникам события руководитель клуба «Семья» городского Дома культуры №1- Елена Шинкарева и член президиума Совета женщин Пятигорска, директор Дома национальных культур Юлия Мальцева. Программа продолжилась чествованием многодетных семей Самченко, Золотухиных, Прудановых. А на радость публике- лауреат всероссийских и международных конкурсов, народный сценический казачий ансамбль «Хуторок» вышел с песнями – конечно же, о любви — настоящей, взаимной, крепкой!