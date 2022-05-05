Развитие электроэнергетики Ставрополья обсудили в Думе края

Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань провёл рабочую встречу с заместителем генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества «Россети Северный Кавказ» Сергеем Поляковым. Он прибыл на Ставрополье по поручению генерального директора компании Романа Левченко.

Обсуждены планы развития электросетевого хозяйства в регионе, вопросы строительства новых энергообъектов, инвестиционных вложений в отрасль. Как прозвучало, компанией успешно решены задачи безаварийного прохождения осенне-зимнего периода.

По словам Николая Великданя, законодательная власть Ставропольского края готова оказать поддержку электросетевой компании в случае реализации новых инвестиционных проектов на территории региона.

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