Развитие электроэнергетики Ставрополья обсудили в Думе края

Май 5, 2022 Главные новости, Общество, Пятигорская Правда 0 94

Председатель Думы Ставропольского края Николай Великдань провёл рабочую встречу с заместителем генерального директора по взаимодействию с органами власти и институтами гражданского общества «Россети Северный Кавказ» Сергеем Поляковым. Он прибыл на Ставрополье по поручению генерального директора компании Романа Левченко.
Обсуждены планы развития электросетевого хозяйства в регионе, вопросы строительства новых энергообъектов, инвестиционных вложений в отрасль. Как прозвучало, компанией успешно решены задачи безаварийного прохождения осенне-зимнего периода.
По словам Николая Великданя, законодательная власть Ставропольского края готова оказать поддержку электросетевой компании в случае реализации новых инвестиционных проектов на территории региона.

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