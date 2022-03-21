Развитие курорта и туризма обсудили в Пятигорске

В Пятигорске состоялось выездное совещание по вопросам развития курорта и туризма. Участники (депутаты краевой Думы, представители правительства региона и Минтуризма края, руководство Общественной палаты Ставрополья) побывали в «Цветнике», Емануелевском парке, у фонтана «Лягушки», в обновленном сквере на улице Бернардацци. Осмотрели летний кинотеатр, Поющий фонтан у ЗАГСа и площадку у источников минеральной воды №4 и №7. Оценили объекты, благоустроенные за счет средств курортного сбора, и обсудили перспективу развития санаторно-курортного комплекса и туристического дела в Пятигорске.

В настоящее время, как прозвучало на совещании, основу курортно-туристического комплекса города составляют 21 санаторий и 72 гостиницы. В городе работают 62 туристические компании. Природно-ресурсный потенциал позволяет увеличить емкость пятигорского курорта в полтора-два раза. А реализация возможностей туристического хаба Северного Кавказа, объединившего разнообразные туристические сервисы, способна увеличить туристический поток в 4-5 раз. Планируемый к 2035 году рост туристического потока в Пятигорске до 1,3 млн. человек в год потребует создания новых 6,5 тыс. койко-мест размещения и более 2 тыс. новых рабочих мест. О перспективах и проблемах, с которыми в новых политических и экономических реалиях приходится сталкиваться курортно-туристической отрасли, говорили сегодня на совещании. Оно прошло в санатории «Пятигорский нарзан».

Кстати, в настоящее время реализуется проект строительства нового лечебно-диагностического корпуса этого санатория, в нем будут размещены медицинские кабинеты и номерной фонд в количестве 60 мест. Это позволит создать 50 дополнительных рабочих мест.

Туризм – мощный катализатор экономического роста, и ставка на развитие Пятигорска как туристического центра окажет существенное влияние на трансформацию городской экономики, убеждены участники встречи.