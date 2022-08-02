«Развод» через Интернет

Сотрудники полиции города-курорта задержали жительницу Краснодарского края, обманным путем завладевшую денежными средствами пятигорчанки. Ранее в полицию Пятигорска обратилась женщина, пострадавшая от рук недобросовестного интернет-продавца. По ее словам, она нашла в социальной сети объявление о продаже одежды и, определившись с ассортиментом, связалась с продавцом. В телефонном разговоре собеседница убедила покупательницу перечислить предоплату, однако, получив порядка 22 тысяч рублей, перестала выходить на связь.

Оперативники установили местонахождение злоумышленницы. 32-летнюю жительницу Сочи доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства.

Следственным отделом ОМВД России по городу Пятигорску в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество). В настоящее время женщина проверяется на причастность к совершению аналогичных преступлений.