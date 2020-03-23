Разыскиваются пропавшие несовершеннолетние девушки

В следственный отдел по Пятигорску следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю поступило сообщение о безвестном исчезновении 13-летней Розы Григоращенко и 16-летней Алены Волошиной.

По предварительным данным, вечером 19 марта текущего года двоюродные сестры вышли из дома по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, д. 39 в продуктовый магазин и до настоящего времени их местонахождение не известно.

В случае, если вам известно местонахождение девушек или иные сведения о них, просьба сообщить об этом в следственный отдел по городу Пятигорск СУ СКР по Ставропольскому краю по телефонам:

8 (87933) 3-21-42 или 02 (112).