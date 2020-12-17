Разыскиваются свидетели ДТП

Госавтоинспекция Пятигорска просит откликнуться свидетелей и очевидцев автоаварии произошедшей 14 декабря при следующих обстоятельствах: «По предварительной версии, сегодня, 13 декабря, около 12 часов 45 минут, водитель автомобиля «Киа Соул», двигаясь по проспекту Калинина со стороны улицы Бульварной на перекрестке с улицей Кучуры при повороте налево допустил столкновение с автомобилем «Фольксваген Поло», который двигался по проспекту Калинина со встречного направления. В результате происшествия оба водителя и пассажир «Киа» с травмами были доставлены в городскую больницу, где водитель «Киа» позднее от полученных травм скончался».

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