Регоператор до конца года проведет сверку данных с потребителями

К завершению года региональный оператор «ЖКХ» планово проводит актуализацию абонентской базы на всей территории деятельности. Потребителей услуги «обращение с ТКО» приглашают провести сверку данных по лицевым счетам до конца декабря, чтобы без долгов начать новый календарный год. Меняется количество жильцов в квартирах и домах, меняются хозяева жилья, появляются льготники, но далеко не все вовремя оповещают коммунальную организацию об этих переменах. Есть собственники, от которых коммунальная организация ни разу за три года деятельности не получала сведений. Между тем, услуга по вывозу твердых коммунальных отходов оказывается всем гражданам бесперебойно и в полном объеме.

— Выйти на конец года с решением всех коммунальных вопросов и без долгов, — хорошая практика и для потребителя, и для регионального оператора. Это возможно при взаимодействии с обеих сторон, — напоминает директор компании «ЖКХ» Геннадий Ртищев. — Все абонентские отделы проводят прием с обязательным соблюдением мер профилактики. Учитывая непростую обстановку из-за распространения вирусных заболеваний, регоператор обеспечил потребителям возможность дистанционного обслуживания – это безопасно и доступно абонентам в любое время.

Регоператор напоминает, что предоставлять актуальные сведения собственники обязаны сами — в соответствии с п.148(25) «Правил предоставления коммунальных услуг» (утв. Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 №354). Когда на лицевых счетах правильные сведения, то и начисления будут корректными. Откуда у регоператора сведения об абонентах Вопрос часто интересует тех, кто при отсутствии домовой книги затрудняется с предоставлением документа о количестве проживающих, не согласен с начислениями за оказанную услугу и данных не предоставлял, либо сознательно избегает общения с коммунальной организацией. Если от собственника информация не поступает, то регоператор в соответствии с Федеральным законом «О персональных данных» от 27.07.2006 N 152-ФЗ имеет право брать недостающие сведения из официальных открытых источников. Наряду с органами государственной власти одним из таких источников является Государственная информационная система ЖКХ (ГИС ЖКХ). До недавнего времени ее наполнение по разным причинам оставляло желать лучшего, однако ситуация меняется.

Многочисленные обращения регионального оператора «ЖКХ» в органы внутренних дел услышаны – буквально на днях получено официальное письмо от Главного управления МВД РФ по Ставропольскому краю о том, что межведомственное электронное взаимодействие между системой ГИС ЖКХ и ГУ МВД СК налажено. С сентября 2021 года Управление по вопросам миграции приступило к загрузке адресно-справочной информации о количестве зарегистрированных граждан в соответствии с п.8 ч.1 ст.6 ФЗ №209 от 21 июля 2014 года «О ГИС ЖКХ». Для коммунальной организации это надежный и достоверный источник сведений, который расширяет возможности проверки данных о количестве проживающих и внесения корректировок в начисления. Для граждан, которые так и не актуализировали сведения по своим лицевым счетам, это повод как можно быстрее наладить контакт с регоператором. Как самому актуализировать данные. Не стоит ждать, когда обнаружится несоответствие сведений на лицевом счете и реальных данных. Если проживающих в жилом помещении окажется больше, то сумма начислений будет закономерно пересмотрена в сторону увеличения, а на лицевом счете появится долг. Реже бывает, когда потребитель переплачивает за прописанного, но фактически живущего по другому адресу. Скорректировать данные помогут специалисты абонентских отделов. Обратившись в абонентский отдел с необходимым пакетом документов, можно произвести сверку, а при наличии долга — узнать сумму и погасить любым удобным способом: через платежный терминал, QR-код, посредством онлайн-банкинга или в кассах расчетных центров. Если человек не согласен со сведениями по лицевому счету или суммой, специалисты проверят правильность начислений и при необходимости скорректируют их. Дистанционно провести корректировку данных лицевого счета можно по электронной почте [email protected] Для этого на сайте регоператора http://tkosk.ru/lk. необходимо скачать бланк заявления (Форма Ф1), заполнить его, и направить вместе с цветными сканами документов: ✅ паспорт собственника; ✅ документ о праве собственности на жилье; ✅ домовая книга (при наличии); ✅ паспорта (свидетельства о рождении) зарегистрированных.

Если член семьи прописан, но не проживает, то необходимо предоставить справку о временной регистрации, или с места работы/учёбы.

Если квартира/домовладение приобретено недавно, и домовой книги нет, можно предоставить договор купли-продажи, в котором должно быть указано, что на момент продажи все прежние жильцы выписаны. На вновь прописанных необходимо представить паспорта или справки (на детей — форма 8 или о временной регистрации).

Если у собственника жилья отсутствует документ, подтверждающий количество проживающих, региональный оператор оставляет за собой право направить контролера для составления акта об установлении количества проживающих. Порядок составления такого акта определен пунктом 56 (1) Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов (постановление Правительства РФ №354 от 06.05.2011 года (ред. от 13.07.2019)). Контакты для консультаций: Телефон «горячей линии» — 8 928 340 50 70. Сообщения на WhatsApp — 8 938 301 17 85. Абонентские отделы: http://tkosk.ru/contacts/abon.