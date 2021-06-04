Регоператор сверяет данные

Региональный оператор «ЖКХ» проводит очную сверку данных с потребителями. В зоне деятельности регоператора «Жилищно-коммунальное хозяйство» контролеры территориальных отделов компании начали подворовой обход потребителей. Специалисты устанавливают численность проживающих, сверяют данные и проводят разъяснительную работу.

Убедиться в том, что перед вами контролер ООО «ЖКХ» просто. Каждый работник обеспечен именным удостоверением с присвоенным индивидуальным номером. Также можно позвонить в абонентский отдел по месту жительства и уточнить информацию о проводимом подворном обходе. Такое решение принято в связи с поступающими от граждан обращениями о необходимости скорректировать устаревшие или ошибочные сведения в базе данных регоператора и начисления.

Правда, самостоятельно предоставлять документы для подтверждения данных некоторые заявители не торопятся. А кто-то не может посетить абонентский отдел по состоянию здоровья. Этот способ взаимодействия с гражданами позволит решить ряд вопросов на месте. Если выявляется несоответствие количества зарегистрированных, фактически проживающих в жилом помещении и сведений в базе данных регоператора, контролер обязан составить акт. Впоследствии можно будет скорректировать размер платы за коммунальную услугу.