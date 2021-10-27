Регоператор «ЖКХ» — без выходных

На Ставрополье в связи с Указом президента Владимира Путина с 30 октября по 7 ноября введены нерабочие дни из-за роста заболеваемости COVID-19. Региональный оператор «ЖКХ» информирует, как будет работать в этот период. Поскольку регоператор относится к организациям, обеспечивающим жизнедеятельность большой части региона, график вывоза твердых коммунальных отходов останется прежним.

. Вместе с тем, компания позаботилась об исключении распространения вирусных инфекций в подразделениях по работе с потребителями. — Подразделения по работе с потребителями временно переводятся на дежурный режим. Прием в абонентских отделах будет проводиться 1, 2 и 3 ноября, часы работы – прежние. Сотрудники обеспечены средствами индивидуальной защиты и антисептиками, проводится санитарная обработка помещений. Задействованы рециркуляторы.

. — Считаем своей обязанностью обезопасить от распространения вирусных инфекций наших граждан и сотрудников. Поэтому напоминаем, что массу вопросов можно решить дистанционно, и обращаемся к абонентам: активнее пользуйтесь современными технологиями и берегите свое здоровье. , — пояснил директор компании «ЖКХ» Геннадий Ртищев.

— Информация об удобных способах связи размещена на сайте регоператора tkosk.ru. Современные информационные технологии позволяют удаленно не только получить консультацию, но и направить в компанию необходимые документы, заключить договор или скорректировать данные по лицевому счету. Если без очного общения со специалистами обойтись сложно, то гражданам в обязательном порядке следует использовать защитную маску и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м в ожидании приема специалиста, — отмечает пресс-служба РО ООО «ЖКХ».