Регоператор «ЖКХ»: майские выходные на вывоз мусора не влияют

На маршруты мусоровозы выходят в соответствии с привычными графиками – все праздничные дни для регионального оператора «ЖКХ» остаются полноценными рабочими днями.

— Наши потребители могут быть спокойны по поводу вывоза твердых коммунальных отходов: — дополнительных выходных у мусоровывозящих компаний не предусмотрено, — отметил директор компании Геннадий Ртищев. — Понимаем, что в период праздников объем отходов традиционно возрастает, поэтому контроль за наполнением контейнеров усилим. Отклонений от сформированного графика не будет, спецтехники и рабочих рук достаточно.

Кстати, чистота контейнерных площадок зависит не только от бесперебойной работы мусоровывозящих компаний, но и от того, как жители паркуют во дворах личный транспорт. Необходимо оставлять пространство для работы и маневрирования мусоровозов. Если у потребителей возникнут вопросы по оказанию услуги «Обращение с ТКО», обратиться к регоператору можно ●на горячую линию +7-928-340-50-70, ●отправить сообщение на WhatsApp по номеру +7-938 301-17-85, ●а также адресовать сигналы в профили компании «ЖКХ» в социальных сетях. Также Регоператор обращает внимание тех, кто любит проводить выходные на природе: недопустимо оставлять отходы в местах отдыха. Собираясь на пикник, стоит позаботиться о пакетах для мусора и выбрасывать его только в контейнеры.