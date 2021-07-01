РЕГОПЕРАТОР «ЖКХ»: С 1 ИЮЛЯ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ ПЛАТА ЗА ОБРАЩЕНИЕ С ТКО НЕ ПОВЫСИТСЯ

Таким образом, стоимость услуги для населения городов и округов Ставропольского края, входящих в зону обслуживания регионального оператора «ЖКХ», остается без изменений.

Ранее региональная тарифная комиссия Ставропольского края, действительно, утвердила новые тарифы на услугу регионального оператора ООО «ЖКХ» по вывозу твердых коммунальных отходов на период до 31 декабря 2022 года. Соответствующее постановление размещено на сайте РТК СК.

Вместе с тем, компания приняла решение оставить размер платы для физических лиц на прежнем уровне до конца текущего года.

О дальнейших корректировках стоимости услуг для населения региональный оператор проинформирует потребителей путем официального опубликования в краевом издании «Ставропольская правда» и на сайте компании.