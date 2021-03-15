Рейд по МКЖД выявил нарушения

В ходе рейдовых мероприятий был проведен выборочный визуальный осмотр многоквартирных домов, расположенных в районе улиц Панагюриште, Московской, Пирогова, Фучика, Зорге, Орджоникидзе, Калинина, Адмиральского, Украинской, 1-я Набережной, Заречной, пл. Ленина, Бутырина, Рудничной.

По итогам осмотра выявлен ряд многоквартирных домов, где имеются нарушения Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда в части содержания и уборки придомовых территорий в зимний период.

Данные обстоятельства отражены в актах осмотра, которые в последующем будут направлены в надзорные органы для принятия соответствующих мер административного воздействия.

Кроме этого в ходе осмотра выявлен и ряд многоквартирных домов, где управляющими организациями предприняты все необходимые меры для недопущения аварийных ситуаций, которые могут повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан (выполнена очистка подходов к подъездам, тротуары обработаны (посыпаны) антигололедным покрытием, территория с вероятным обрушением снежного наста с кровли многоквартирного дома огорожена сигнальными лентами).