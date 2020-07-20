Рейд по тишине

Сотрудниками Госавтоинспекции города Пятигорска на постоянной основе в ночное время проводится работа по контролю соблюдения краевого закона «О тишине», а также Правил дорожного движения. В ночь с 19 на 20 июля сотрудниками ДПС выявлено 3 факта нарушения водителями автотранспорта тишины и спокойствия граждан. Теперь нарушителям грозит административный штраф в размере от 1 до 3 тысяч рублей. 13 автолюбителей были привлечены к административной ответственности за управление транспортным средством, у которого светопропускание стекол не соответствует требованиям технического регламента.

Уважаемые жители и гости города Пятигорска, если вы стали свидетелями совершения правонарушения, в том числе тишины и спокойствия граждан, просим незамедлительно сообщать в дежурную часть Отдела МВД России по Пятигорску по телефонам: 8(8793)33-10-30, 02 или 020.