Ремонт дорог продолжается

В Пятигорске начинается масштабный ремонт улично-дорожной сети.

Глава города Пятигорска Дмитрий Ворошилов сообщил, что завершены конкурсные процедуры и определен подрядчик по ремонту дорожного покрытия на следующих улицах: Баксанская, Лысенковская, Луначарского, Стопани, Молодежная, Эльбрусская. К дорожным работам приступят сразу, как позволят погодные условия.

В стадии конкурсных процедур на ремонт дорожного покрытия находятся улицы: Краснопартизанская, Некрасова, 3-я линия, 8-я линия, 6-я линия, 5-я линия, 7-я линия, 4-я линия, Чапаева, Юцкая, Машукская, Любчиковых, Войкова, тупик Первомайский, проспект Советской армии (от Горячеводской площади до ул. Луначарского), проспект Калинина (от 295 Стрелковой дивизии до ул. Пестова — четная сторона). Завершаются конкурсные процедуры на выполнение работ по строительству подъездной автомобильной дороги от пересечения улиц Маршала Баграмяна, Рябиновой и Липовой к многоквартирному жилому дому по адресу: пер. Малиновского, 13. В 2021 году текущий ремонт будет проведен на 200 улицах с гравийным покрытием, ямочный ремонт запланирован на 110 улицах города с асфальтовым покрытием. 30 остановочных комплексов будут отремонтированы или полностью заменены.

Займемся и ремонтом тротуаров: в первоочередных планах — обновить более 20 км. — План работ на этот год составлен на основе обращений пятигорчан в администрацию города, в директ моей Инстаграм-страницы и по наказам избирателей депутатам городской Думы. Ремонт дорог и тротуаров начнется сразу же, как позволят погодные условия. Думаю, что за несколько лет мы приведём город в порядок, — поделился Дмитрий Ворошилов.