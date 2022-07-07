Ремонт СШОР № 1 продолжается в Пятигорске

Завершен демонтаж конструкций, подрядчик приступает к основным работам.

— Будет полностью отремонтировано здание спортшколы, приведем в порядок теннисные корты, — сообщил в своем телеграм-канале глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов. По итогам работы старейшая спортивная школа города станет современным спортивным объектом с новыми спортивными залами и новой инфраструктурой.

Напомним, пятигорская муниципальная спортивная школа олимпийского резерва № 1 была открыта в 1951 году. В настоящее время в школе работают пять отделений: легкая атлетика; волейбол; баскетбол; теннис; художественная гимнастика.