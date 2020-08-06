Ремонт в 100-летний юбилей

Одно из старейших учреждений культурно-просветительского и научно-вспомогательного значения Пятигорска – Центральная городская библиотека им. М. Горького – отмечает в этом году сто лет со дня основания. Отличным подарком к юбилею станут средства, выделенные ЦГБ за победу в конкурсном отборе национального проекта «Культура». Направлены они будут на ремонт и модернизацию библиотеки, в которых та нуждается уже давно. На модернизацию библиотечного пространства пойдет 10 миллионов рублей, дополнительно более 2-х миллионов город выделяет на ремонт кровли библиотеки.

Горьковская библиотека принимала участие в конкурсе на создание модульной библиотеки на своей базе в рамках нацпроекта «Культура» второй год подряд. Победа пришлась весьма кстати. Ведь капитально ЦГБ им. М. Горького не ремонтировалась ни разу. Ее четырехэтажному зданию с перевернутым куполом, отражающим солнечный свет, почти сорок лет. Это был типовой проект, подобных в СССР было всего четыре, в современной России таких осталось два.

. Любая круглая дата, а тем более вековая, — замечательный повод остановиться, оглянуться, сделать выводы и отправиться в будущее. А оно, как известно, у современного человека связано с компьютерными технологиями. Модельная библиотека — это и создание комфортной библиотечной среды, оснащение электронного читального зала компьютерной техникой, обновление книжного фонда Доступ через Всемирную сеть к крупнейшим книжным фондам, современный максимально комфортный дизайн пространства, новые форматы и технологии на службе читательского интереса — все это поможет превратить «Горьковскую» в библиотеку нового поколения.



. Хранилище книг с современными пространствами позволит организовать более разнообразные и интересные мероприятия, и станет местом, где пятигорчане с удовольствием будут проводить свободное время. Такая библиотека может превратиться в информационный центр для всей семьи. Взрослые и дети смогут проводить время вместе, что будет способствовать возрождению традиций семейного чтения.

В преддверии ремонта здесь побывала первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по культуре Ольга Казакова. Сопровождали высокую гостью глава города Дмитрий Ворошилов и начальник управления культуры администрации Пятигорска.

— Как ни странно, у пандемии есть свои плюсы. Поскольку в период самоизоляции все масштабные культурно-просветительские мероприятия – конференции, симпозиумы, встречи — не проводились, были сэкономлены средства. И вот сейчас их можно перенаправить на ремонты учреждений культуры. Я как федеральный куратор проекта «Культура малой родины» принимала участие в решении о том, чтобы эти деньги были направлены на модельные библиотеки. На конкурс заявляются многие библиотеки. Сегодня мы сделали хороший проект для Пятигорска и получили в этом году на него дополнительные средства, — поделилась Ольга Казакова.

А Флоренс Орлова, заведующая ЦГБ им. М. Горького в Пятигорске, отметила:

— До конца года, думаю, ремонт будет завершен. На время проведения ремонтных работ библиотеку придется закрыть. Два-три месяца потерпим. Но читатели не пострадают. Все желающие смогут воспользоваться услугами наших15 филиалов, расположенных по всему городу. Там будут рады всем, кто любит книгу. А согласно статистическим данным, каждый третий житель Пятигорска – читатель.