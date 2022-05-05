Репетиция военного Парада Победы в Пятигорске

Пешим строем по улице Козлова прошли военнослужащие подразделения 49 армии (205 отдельной мотострелковой бригады), парадные расчеты казаков и юнармейцев. Над центром города пролетели 3 вертолета Росгвардии — сегодня авиационная группа отрепетировала воздушный показ. Колонны отрепетировали построение и шествие. А почетный караул Поста №1 отработал плац-парад под музыкальное сопровождение военного оркестра Росгвардии.

Готовится к Параду и техника – военная, аварийно-спасательная, пожарная, медицинская. В этом году в параде не будет шествия трудовых коллективов. Но колонна Бессмертного полка обязательно пройдет по центру Пятигорска и, как ожидается, соберет в едином строю около 5 тысяч пятигорчан. Напомним, Парад Победы в Пятигорске начнется ровно в 10:00 9 мая 2022г. По неизменной традиции первой на праздничную площадь выйдет почетная колонна ветеранов Великой Отечественной. Ратное шествие продолжит личный состав мотострелковой бригады, представители Школы ДОСААФ, автоколонна моторизованной и другой военной техники, машины МЧС и Скорой помощи, колонна Горячеводской казачьей общины, отряды юнармейцев школ города. По окончании Парада состоится митинг памяти на Воинском мемориале и концерт в парке Цветник. Завершится вечер праздничным салютом.