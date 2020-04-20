Решать вопросы в пользу людей

В Пятигорске на вечернем оперштабе подвели итоги дня, сообщается на официальном сайте администрации города.

Как отмечают сотрудники полиции, на Пасху несанкционированных посещений городских кладбищ зафиксировано не было. Спокойной была и обстановка на контрольно-пропускных пунктах. Дополнительные КПП были развернуты на улице Маршала Жукова (выезд из Пятигорска – направление с. Юца) и со стороны хутора Садовый, на пересечении улиц Новой и Островского.

Говорили и об эпидобстановке. Напомним, коронавирусная инфекция выявлена у 41 человека. Коечного резерва в городской инфекционной больнице на сегодня хватает. Тем не менее, дополнительные койки для пациентов с COVID-19 развернут в нескольких медучреждениях Пятигорска. В их числе городская клиническая больница, филиал краевого КВД, госпиталь для ветеранов войн. Коечный фонд предполагается увеличить до 645.

Контроль за лицами, находящимися на домашней самоизоляции под медицинским наблюдением, осуществляют сотрудники Роспотребнадзора, а также специалисты Контрольно-инспекционного отдела городской администрации.

Как показала проверка, ограничительные меры соблюдаются строго. В городе по-прежнему работает «горячая линия». Все телефоны опубликованы на официальном сайте города, в средствах массовой информации и социальных сетях.

Волонтеры продолжат оказывать адресную помощь. Одиноким пожилым людям и нуждающимся семьям с детьми развезут еще 400 продуктовых наборов.

Обсудили участники оперативного штаба и другие не менее актуальные темы – обеспечение транспортом работников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность города, порядок выдачи специальных пропусков территориальными службами.

— Соблюдение ограничительных мер – это важно, но вы должны стараться решать все вопросы, прежде всего, в пользу людей, — нацелил присутствующих исполняющий обязанности главы Пятигорска Лев Травнев.