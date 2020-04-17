Решение принято

Сложная эпидемиологическая обстановка в городе-курорте и угроза дальнейшего распространения коронавирусной инфекции требует принятия ответственных, взвешенных решений. Именно об этом говорилось на внеочередном заседании пятигорской Думы. Ее председатель Людмила Похилько сообщила, что в Думу окружной столицы поступило заявление Андрея Скрипника о досрочном прекращении полномочий главы города. Ознакомившись с документом, депутаты согласились с необходимостью принять соответствующее решение в рамках действующего законодательства.

В соответствии с частью 7 статьи 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», частью 7 статьи 37 Устава города-курорта временное исполнение полномочий главы Пятигорска возлагается на первого заместителя главы администрации города Льва Травнева.

Городские парламентарии также утвердили проект решения Думы «О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования города-курорта Пятигорска». Депутат краевой Думы Валентин Аргашоков, обращаясь к коллегам, отметил, что запланированная на этот год реализация всех федеральных, краевых и муниципальных проектов в городе-курорте продолжится, несмотря на все те изменения, которые происходят в Пятигорске. В ставропольской Думе работа не прекращается, а депутаты все также активно отстаивают интересы курорта на краевом уровне.

В завершение Лев Травнев отметил важность принимаемых в городе мер, препятствующих распространению коронавирусной инфекции в Пятигорске: — Жизнь и здоровье граждан — наш безусловный приоритет, и мы сделаем все возможное для того, чтобы защитить наш любимый город и стабилизировать ситуацию. Работы предстоит много, но мы готовы максимально оперативно и квалифицированно решать задачи, которые ставят перед нами реалии сегодняшнего дня, — заявил Лев Николаевич.

Людмила ПОХИЛЬКО, председатель Думы города Пятигорска:

— В соответствии с Уставом города временно исполняющим обязанности главы Пятигорска стал Лев Николаевич Травнев. В городе сложная эпидобстановка, и сейчас его должен возглавить человек сильный и харизматичный, отвечающий за свои поступки. Мы с уважением относимся к решению Андрея Валериевича Скрипника, который в настоящее время назначен главой края Владимиром Владимировым на должность полномочного представителя губернатора Ставрополья на КМВ. Депутаты также поддержали предложение Владимира Владимировича возложить исполнение обязанностей главы города на Льва Николаевича, понимая необходимость данного решения.