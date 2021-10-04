Решение проблемы обманутых дольщиков — на контроле

В Пятигорске продолжают решать проблемы обманутых дольщиков. Об этом на своей странице в «Инстаграме» написал глава города Дмитрий Ворошилов:

— Продолжаем совместную работу с губернатором Ставропольского края Владимиром Владимировым, Министерством строительства и архитектуры Ставропольского края по решению проблем обманутых дольщиков.

Глава Пятигорска отметил, что в 2020-2021 годах были восстановлены права участников долевого строительства на 316 жилых помещений. Осуществлен ввод в эксплуатацию проблемного многоквартирного дома ООО «Крован-КМВ» по ул. Нежнова, 19 (позиция 9.1) в Пятигорске (39 квартир). За счет средств Фонда защиты прав граждан — участников долевого строительства будут достроены и остальные позиции по ул. Нежнова, 19. Завершено строительство проблемного объекта ООО «Базис-строй» по ул. Пестова, 40, позиция 14, блок-секция А (88 квартир). По объектам ООО «Базис-строй»: по улице Пестова, д. 40, позиция 6, блок секции 2-5, позиция 8, и улице Булгакова, д. 25, позиция 4, были осуществлены выплаты возмещений на основании решения наблюдательного совета публично-правовой компании «Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства». Идут работы по завершению строительства многоквартирного дома ООО «СБСБ» по улице Власова, 31.