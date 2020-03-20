Губернатор Владимир Владимиров подписал постановление о введении на территории Ставропольского края режима повышенной готовности.

Постановлением, в том числе предписывается:

Запретить до 10 апреля 2020 года проведение на территории края культурно-просветительских, театрально-зрелищных, выставочных, спортивных и иных мероприятий с пребыванием граждан в количестве более 50 человек.

Обеспечить готовность к развертыванию карантинного госпиталя на 1500 мест на базе Ставропольского краевого клинического многопрофильного центра.

Обеспечить изоляцию граждан, у которых по результатам лабораторных исследований будет подтверждено наличие коронавирусной инфекции, в соответствии с медицинскими показаниями.

Ввести запрет на посещение учреждений социального обслуживания населения Ставропольского края с круглосуточным пребыванием граждан лицами с симптомами простудных заболеваний.

Обеспечить в учреждениях социального обслуживания населения края резерв средств индивидуальной защиты, дезинфекционных средств и антисептиков.

Организовать мероприятия по обеспечению дезинфекции автомобильного транспорта, осуществляющего регулярные перевозки пассажиров и багажа по муниципальным и межмуниципальным маршрутам.

Гражданам, посещавшим в период с 1 марта 2020 года субъекты РФ и (или) страны, в которых зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции, предписано сообщать о своём прибытии на территорию Ставропольского края с указанием мест, дат пребывания на неблагополучной территории, контактной информации на телефоны «горячей линии»: 8-962-448-59-80, 8-8652-36-78-74.

Режим повышенной готовности будет действовать на Ставрополье до 1 июля 2020 года. Вместе с тем, постановлением определено, что зависимости от складывающейся на территории края эпидемиологической ситуации режим может быть продлен либо отменён досрочно.