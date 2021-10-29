Результаты курортного сбора – на Общественном совете

В Пятигорске прошло заседание Общественного совета города . Участники обсудили результаты эксперимента по курортному сбору и дальнейшие перспективы. Парк «Цветник» и прилегающая к нему территория, сквер в районе 4 и 7-го источников, территория вокруг ЗАГСа по ул. Бернардацци, фонтан «Лягушки», фонтан «Счастливый улов», Поющий фонтан − это лишь часть объектов, которые были приведены в надлежащее состояние благодаря курортному сбору.

В 2022 году на средства курортного сбора планируется выполнить работы по обустройству летнего кинотеатра на площадке между гротом Дианы и скульптурой Орла, а также ремонт фонтана и общественных пространств в микрорайоне Белая Ромашка. Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов рассказал и о реализации в городе программы «Формирование комфортной городской среды». Объект для благоустройства в 2022 году определили сами пятигорчане в ходе рейтингового голосования. Большинство проголосовало за благоустройство лесопарковой зоны и набережной в микрорайоне Водник. Напомним, в рамках данной программы были благоустроены Лазаревский сквер и сквер имени Льва Толстого.

Назвал Дмитрий Ворошилов и наиболее яркие примеры благоустройства городских территорий благодаря программе поддержки местных инициатив. В их числе сквер на улице Сельской, возле Детской музыкальной школы №2, спортивные и детские площадки в поселке Горячеводском. В планах – вторая очередь благоустройства территории в районе Новопятигорского озера, обустройство курортно-исторической части Пятигорска, строительство новых школ и детсадов. Обсудили участники заседания и другие темы: санитарное состояние городских территорий, готовность к зиме, вопросы вакцинации и переписи населения.