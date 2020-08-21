Результаты сотрудничества органов власти и населения

Глава Пятигорска Дмитрий Ворошилов встретился с Общественным советом города. Темы, поднятые на встрече: реконструкция старейшей гимназии, школы бокса, открытие музея «Россия — моя история», празднование Дня города. На повестке дня были также дорожный ремонт, судьба Некрополя, модернизация трамвайного депо, ренессанс Шахматного павильона в Цветнике, новая жизнь старых курортных парков и скверов. Обсудили и планы на ближайшую пятилетку.

Гава города подчеркнул: Общественный совет Пятигорска — это не просто группа известных и уважаемых в городе людей, представляющих разные социальные сферы, профессиональные сообщества и возрастные категории. Это — открытая дискуссионная площадка. Здесь не избегают острых углов, прямых вопросов и «неудобных» тем. Здесь откровенно говорят о самом важном для города. Не стало исключением и это заседание. Одна из ключевых тем — создание новых комфортных и современных общественных пространств в разных микрорайонах города. А как изменит облик Поляна песен (напомним, предыдущий контракт на реконструкцию расторгнут, работы будут проводиться исключительно в рамках существующих объектов)? Как будет выглядеть сквер возле ЗАГСа? Какой будет двухуровневая развязка на Бештаугорском шоссе?

Ремонт дорог и тротуаров — еще одна тема, не теряющая актуальности. Дмитрий Ворошилов напомнил: при формировании смет, карт и графиков предстоящих работ обязательно учитывается мнение горожан — каким именно участкам дорожной сети ремонт необходим в первую очередь. Активно к этой работе предстоит подключиться депутатам городской Думы . Ждут в администрации города и предложений от Общественного совета — заявки принимают до конца сентября. Обсудили и проект Шахматного павильона. В целом, Общественный совет идею одобрил, но подчеркнул: все работы должны вестись под строгим контролем службы технадзора. А предварительно проект обязательно нужно обсудить на Градсовете и публичных слушаниях. Только тогда возрожденный Шахматный павильон сможет стать, по словам председателя Думы города Людмилы Похилько, «эффектной точкой масштабного благоустройства Цветника».

Оценили члены Совета и уже завершенные работы по городскому благоустройству — в частности, Емануелевский парк. Подробно поговорили и о сквере в районе 4-го и 7-го источников, на пересечении бульвара Гагарина и улицы Академика Павлова, — преображение этой территории (на средства курортного сбора) уже вышло на финишную прямую. При этом, как отметил Дмитрий Ворошилов, сквер сохранил свое историческое «лицо»: все бордюры и ступени из машукского камня остались на своих местах. А назван он будет Игнатьевским — в память о святителе Игнатии Брянчанинове, некогда освятившем целебные воды Пятигорска.