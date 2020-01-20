Ринг – для сильных духом и телом

Бокс – вид спорта, процветающий в Пятигорске. Много известных имен открыл наш город на мировом уровне. Это и призер Олимпийских игр, капитан сборной России по боксу Давид Айрапетян, чемпион Европы по боксу Давид Аванесян и другие. На примере таких бойцов растет молодежь. Так будущих звезд ринга воспитывают в пятигорском детско-юношеском спортивном клубе «Боец».

Традиционный новогодний турнир прошел в столице СКФО. Бои состоялись на ринге НОУ ДЮС «Боец». Как рассказал главный судья соревнований, старший тренер ЮФО и СКФО по профессиональному боксу, директор клуба Владимир Акатов, география участников растер. Своих лучших боксеров прислали республики Дагестан, Ингушетия, Северная Осетия-Алания, КБР, КЧР, Чеченская Республика, Ставропольский край и Краснодар. Всего 13 команд. Это было личное первенство. Оно проходит в декабре вот уже больше 15 лет.

Пятигорчане выступили хорошо. Хозяева состязаний завоевали множество наград разного достоинства. Золото выиграли Стантслав Труфанов, Арам Арзуманян, Акат Мускаев, Ваник Хачатрян, Давид Багдасарян, Рамазан Шалтумаев, Рашид Шабанов и Аркадий Городской. Лучшим боксером турнира признали Рашида Шабанова. Он получил кубок. Медалями и грамотами наградили других победителей и призеров. Впереди – новые соревнования.

Всего около 200 боксеров приняли участие в турнире.