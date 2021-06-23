Родители и дети – собственность общая

Прокуратурой Пятигорска реализуются полномочия по защите прав детей и соблюдения их прав.

Как установлено ч. 4 ст. 10 Федерального закона от 29.12.2006 № 256- ФЗ «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей», жилое помещение, приобретенное с использованием средств материнского (семейного) капитала, оформляется в общую собственность родителей и детей (в том числе первого, второго, третьего ребенка и последующих).

Так, по результатам проверки использования федеральных и региональных средств, предоставляемых гражданам в виде материнского (семейного) капитала, выявлены многочисленные факты неисполнения получателями указанных мер поддержки обязанностей по оформлению права долевой собственности детей на приобретаемые за счет данных средств жилые помещения.

В целях соблюдения указанного Федерального закона и защиты прав несовершеннолетних прокурором города в 2021 году в суд предъявлено 15 исковых заявления, 5 из которых в настоящее время рассмотрены, в результате суд обязал восстановить нарушенные права детей на приобретаемые родителями жилые помещения. Проверки в данном направлении прокуратурой города продолжаются, при выявлении нарушений будут приняты незамедлительные меры прокурорского реагирования.