Роман Левченко: «Снижение потерь электроэнергии – ключевой фактор для обеспечения надежности энергоснабжения СКФО»

«Россети Северный Кавказ» проводят комплекс мероприятий по снижению потерь электроэнергии в сетях компании. Это позволило энергетикам по итогам первых четырех месяцев текущего года на 0,11 % снизить потери энергоресурса в сравнении с аналогичным периодом 2021 года.

Самые значимые результаты по сокращению энергопотерь относительно показателей прошлого года специалисты отмечают в трёх регионах федерального округа. В Чеченской Республике уровень потерь снижен на 4,64 %, в Кабардино-Балкарии – на 1,82 %, в Карачаево-Черкесии — на 1,28 %.

Фактические потери энергетики делят на два вида – технологические и коммерческие. На Северном Кавказе первые обусловлены износом электросетевого оборудования. Снижения показателя энергокомпания добилась благодаря техническому переоснащению сетей и установке интеллектуальных приборов учета в рамках комплексного инвестиционного проекта ПАО «Россети» — «Программа снижения потерь». Кроме того, в сохраненные киловатты вложены модернизация оборудования питающих центров, замена трансформаторов и неизолированного провода на самонесущий изолированный в рамках ремонтных программ регионов.

Дополнила эффект успешная борьба с коммерческими потерями. Их основная составляющая – хищения энергоресурса. Здесь энергетики сделали упор на тесное взаимодействие с правоохранительными органами, регулярные рейдовые мероприятия, информационно-разъяснительные акции.

«Снижение потерь электроэнергии является одним из важнейших направлений работы энергокомпании, а борьба с хищениями энергоресурса ведется энергетиками в интересах каждого жителя макрорегиона. Экономия от снижения потерь – это в первую очередь средства на обслуживание и модернизацию оборудования, установку новых приборов учета, реконструкцию и строительство новых энергообъектов для обеспечения растущих потребностей округа в энергоресурсе. То есть – для повышения качества энергоснабжения каждого жителя и предприятия Северного Кавказа. Мы планируем усилить работу по сокращению потерь и предотвращению хищений, поскольку от этого напрямую зависит надежность функционирования всего электросетевого комплекса СКФО», — подчеркнул генеральный директор «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко.

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