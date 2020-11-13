«Ромашка» ждет скоро примет малышей

Детский сад в станице Константиновской получит название «Ромашка». Близятся к завершению работы в детском саду ясельного типа на 220 мест, построенном на пересечении улиц Шоссейной и Почтовой. Уже закуплены игрушки, мягкий инвентарь и даже новогодняя ёлка. В ближайшее время здесь приступят к генеральной уборке помещений. Управление образования администрации города Пятигорска готовится к процедуре получения лицензии на образовательную деятельность. В настоящее время идет процесс комплектации штата педагогических работников и прочего персонала. Детскому саду будет присвоен красивый номер – 50 и название «Ромашка».

Напомним, проект не типовой, таких садов на Северном Кавказе — единицы. Его строительство — часть реализации госпрограммы «Комплексное развитие СКФО». Финансирование велось из бюджетов трех уровней: федерального, краевого и местного.