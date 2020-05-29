Росгвардейцы предотвратили пожар

В центр оперативного управления пятигорского межрайонного отдела вневедомственной охраны поступил сигнал «тревога» из охраняемого объекта – одного из городских мебельных цехов. Оперативно прибывшие на место росгвардейцы обнаружили и в кратчайшие сроки подавили очаг возгорания, который находился в цехе деревообработки.

В результате слаженных и умелых действий правоохранителей имущество собственника не пострадало. Владелец заведения выразил благодарность сотрудникам Росгвардии за оперативное реагирование на поступивший сигнал и предотвращение возможных серьезных последствий, сообщается на официальном сайте ведомства.