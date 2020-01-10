Росгвардия обеспечила безопасностьна Северном Кавказе в период новогодних каникул

В Северо-Кавказском округе войск национальной гвардии Российской Федерации в период проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому году и Рождеству Христову, сотрудники и военнослужащие Росгвардии, как сообщает пресс-служба ведомства, совместно с сотрудниками полиции приняли участие в охране правопорядка и обеспечении общественной безопасности.

Так, на Ставрополье безопасность жителей и гостей региона в местах массового скопления людей обеспечили сотрудники краевого управления Росгвардии, полицейские, добровольные народные дружинники, сотрудники частных охранных организаций и казаки. Накануне праздничных богослужений специалисты инженерно-досмотровых групп ОМОН провели обследование объектов и территорий, задействованных в проведении мероприятий с массовым пребыванием граждан, осуществили проверку антитеррористической защищенности соборов, храмов и церквей.

В Карачаево-Черкессии в обеспечении безопасности при проведении рождественских мероприятий также были задействованы сотрудники Росгвардии.

В Ингушетии сотрудники Росгвардии обеспечили правопорядок и безопасность при проведении масштабного концерта «С Новым годом, Ингушетия», который состоялся во Дворце спорта «Магас» имени Берда Евлоева. Перед началом праздника специалисты инженерно-технического подразделения ОМОН реализовали комплекс мероприятий по проверке и обеспечению защиты прилегающей ко дворцу территории.

В Кабардино-Балкарии вместе с полицейскими безопасность граждан во время празднования Сочельника и Рождества Христова обеспечили сотрудники и военнослужащие Росгвардии. Перед началом торжественных богослужений саперы обследовали здания православных храмов Симеона Столпника и Марии Магдалины и прилегающую к ним территорию на наличие запрещенных предметов. Маршруты патрулирования экипажей вневедомственной охраны были максимально приближены к местам проведения праздничных религиозных обрядов.

В Дагестане во время новогодних каникулросгвардейцы совместно с работниками других силовых структур так же осуществили охрану правопорядка и общественной безопасности. Работа проводилась на мероприятиях в церквях Махачкалы, Каспийска, Дербента, Избербаша, Кизляра, Хасавюрта, были организованы круглосуточные маршруты патрулирования в местах проведения массовых торжеств. В рождественских богослужениях приняли участие более десятка тысяч жителей Дагестана.

В Чеченской Республике в охране правопорядка при проведении масштабных праздничных мероприятий были задействованы все строевые подразделения тероргана (ОМОН, ОМОН на транспорте, СОБР «Терек», вневедомственная охрана). На местах была организована работа с металлодетекторами на контрольных пунктах. Для комфорта граждан на некоторых центральных улицах было временно ограничено движение транспорта, а маршруты патрулирования максимально приближены к местам массового скопления людей.

В столице республики Северная Осетия-Алания росгвардейцы вместе с представителями республиканской полиции обеспечили круглосуточную охрану общественного порядка. Специалисты инженерно-технического отделения ОМОН совместно со кинологами заблаговременно обследовали территории церквей, а также участков прилегающих к ним на предмет наличия подозрительных предметов. Правопорядок был обеспечен в 6 христианских храмах города.

Благодаря слаженным действиям представителей правоохранительных органов при проведении праздничных мероприятий в Северо-Кавказском федеральном округе нарушений общественного порядка не допущено.