Рособрнадзор дал высокую оценку

В Ставропольском крае проходит досрочный период сдачи ЕГЭ. В нем принимают участие свыше 100 человек. В их числе выпускники прошлых лет, а также выпускники текущего года, которые по уважительным причинам, подтвержденным документально, не могут принять участие в экзаменах в основные сроки Как рассказал министр образования Ставропольского края Евгений Козюра, в крае задействованы два пункта проведения экзаменов, которые располагаются на базе школ Ставрополя и Пятигорска. Досрочный период сдачи ЕГЭ на Ставрополье проходит в штатном режиме.

Высокий организационный уровень проведения ЕГЭ на Ставрополье отметил руководитель Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки Анзор Музаев. Он подчеркнул, что Ставропольский край на хорошем счету и обратил внимание на отлаженные механизмы работы краевого Министерства образования, а также четкость действий педагогов на пунктах проведения экзамена.

Руководитель Рособрнадзора осмотрел пункт проведения испытаний в Пятигорске, в СОШ № 12, а также побывал в гимназии № 11, открывшейся после реконструкции и СОШ № 31 со спортивным уклоном. В Пятигорске сегодня сдают экзамены 18 человек. На выполнение экзаменационной работы по физике отведено 3 часа 55 минут. Письменный экзамен по иностранному языку продлится 3 часа 10 минут. Историю участники пишут 3 часа. Как отметила депутат Государственной Думы РФ Ольга Казакова, данный предмет интересен и значим, его необходимо изучать и знать каждому школьнику. И не просто изучать, но и уметь анализировать. И особое внимание нужно уделять одному из наиболее важных уроков истории – Великой Победе советского народа над нацизмом. В соответствии с графиком, утвержденным Рособрнадзором, результаты экзаменов станут известны не позднее 14 апреля.