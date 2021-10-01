«Россети» направили 3,3 млрд рублей на подготовку сетевых объектов Северного Кавказа к предстоящей зиме

Работы идут в полном соответствии с графиком. На случай нештатных ситуаций обеспечена готовность более 600 аварийно-восстановительных бригад. Об этом генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин рассказал на федеральном штабе по подготовке субъектов электроэнергетики СКФО к прохождению отопительного сезона 2021-2022 годов, который провел во Владикавказе Министр энергетики РФ Николай Шульгинов.

На совещании было отмечено, что на Северном Кавказе складывается сложная ситуация, связанная с многолетней негативной динамикой старения оборудования. Наряду с природными воздействиями это является ключевой причиной технологических нарушений. Высокий уровень потерь электроэнергии и низкая платежная дисциплина (неплатежи конечных потребителей перед Группой «Россети» превышают 31 млрд рублей) приводят к недофинансированию производственных программ.

«Долги перед энергетиками в Северо-Кавказском федеральном округе – это недофинансирование ремонтных и инвестиционных программ, от реализации которых зависит надёжное энергоснабжение конечных потребителей и поддержание инфраструктуры для экономического развития регионов. Как следствие, особо остро недофинансирование сказывается на надежности работы распредсетевого комплекса», – подчеркнул Николай Шульгинов.

Глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло поддержал эту позицию, отметив, что задачи отрасли необходимо решать комплексно. «Прежде всего важно урегулировать вопросы платежной дисциплины за поставленные энергоресурсы, поскольку от своевременности расчетов зависит финансирование и качественная реализация важных для региона производственных программ и инвестпроектов», – сказал он.

Для выхода из критической ситуации Группа «Россети» реализует ряд целевых программ, направленных на комплексное повышение надежности Северо-Кавказского региона. Основные меры – это замена опор и провода линий электропередач, обновление парка спецтехники, доукомплектование аварийного запаса. Первоочередная цель – сдерживание негативных последствий для потребителей.



«В последние годы мы видим рост числа опасных метеоявлений на Северном Кавказе – это обильные снегопады, резкие смены температуры воздуха, проливные дожди, которые провоцируют оползни и сели. Поэтому особенно важно неукоснительное выполнение мероприятий ремонтной программы. Объем финансирования работ по линии Группы «Россети» в этом году составляет 3,3 млрд рублей. Основные мероприятия практически завершены, в том числе ремонт свыше двух тысяч единиц подстанционного оборудования, более тысячи километров линий электропередачи 35 кВ и выше. Персонал и спецтехника готовы к прохождению осенне-зимнего периода», – отметил Андрей Рюмин.

Обеспечена готовность 169 резервных источников электроснабжения (РИСЭ) общей мощностью 11,8 МВт.

Также Группа «Россети» продолжает работу по проектам инвестиционной программы, объем которой в макрорегионе в 2021 году составляет около 13,3 млрд рублей.

В первом квартале завершилась реконструкция одного из ключевых центров питания Северного Кавказа – подстанции 500 кВ «Невинномысск». Проект связан с выдачей 210 МВт мощности Кочубеевской ВЭС – крупнейшей действующей ветроэлектростанции России.

До конца года планируется еще несколько крупных мероприятий, включая ввод после реконструкции высокогорной подстанции 110 кВ «Северный портал» в Северной Осетии. Также завершится реконструкция подстанции 35 кВ «Аэропорт» в Ставропольском крае. На площадке действующего объекта фактически создается новый центр питания 110 кВ, который обеспечит резерв мощности в том числе для международного аэропорта имени А.В. Суворова.

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