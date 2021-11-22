«Россети» открыли ключевой центр питания Северного Кавказа –подстанцию 500 кВ «Алания»

Состоялся пуск подстанции 500 кВ «Алания» мощностью 668 МВА, которая вошла в тройку крупнейших питающих центров Северного Кавказа. В торжественной церемонии приняли участие заместитель Председателя Правительства РФ Александр Новак, глава Республики Северная Осетия – Алания Сергей Меняйло и генеральный директор ПАО «Россети» Андрей Рюмин.

Новый высокотехнологичный центр питания и отходящие линии электропередачи 500 кВ до подстанции «Невинномысск» под управлением «Россети ФСК ЕЭС» в Ставропольском крае (более 253 км) позволяют покрыть дефицит мощности в Северо-Осетинской, Дагестанской, Ингушской и Чеченской энергосистемах, обеспечить необходимый экспортный переток в сопредельные государства.

«Сегодня Правительством России создаются модели экономического развития Северного Кавказа. Эта работа направлена на рост качества жизни населения и раскрытие уникального потенциала регионов. Для решения поставленных задач важна надежная и эффективная электросетевая инфраструктура. Энергообъекты, которые мы открываем сегодня, являются знаковыми. Они решают проблемы с недостатком мощности регионов СКФО и способствуют развитию бизнеса и промышленности», — подчеркнул Александр Новак.

«Вопрос повышения надежности энергоснабжения для северокавказских регионов – один из ключевых. Электросетевое хозяйство в частности Северной Осетии сегодня нуждается в консолидации и модернизации. Поэтапное решение этой задачи повысит инвестиционную привлекательность республики и создаст базу для устойчивого развития. В этом контексте открытие подстанции 500 кВ «Алания» — знаковое событие, которое открывает совершенно очевидные перспективы для нас», — сказал Сергей Меняйло.

«Это самый масштабный проект в новейшей истории сетевого комплекса Северного Кавказа. Объем финансирования работ составил 15,8 млрд рублей. Такие вложения оправданы, поскольку речь идет о системной надежности электроснабжения и социально-экономическом развитии сразу четырех регионов нашей страны с населением около 6 млн человек. На подстанции 500 кВ «Алания» внедрены передовые технологические решения, которые обеспечивают высокую надежность и эффективность передачи электроэнергии», – отметил Андрей Рюмин.

На подстанции установлено современное силовое оборудование (автотрансформаторная группа мощностью 501 МВА с резервной фазой 167 МВА), высоконадежное элегазовое комплектное распределительное устройство 330 кВ.

Внедрена группа управляемых шунтирующих реакторов 500 кВ для компенсации реактивной мощности магистральной электрической сети и обеспечения допустимых уровней напряжения в прилегающей сети. Смонтирована система плавки гололеда на отходящих линиях 330 кВ и 500 кВ для минимизации рисков нарушений в работе в осенне-зимний период.

Более 80% всего оборудования произведено в России. В числе поставщиков – предприятия из Центрального, Северо-Западного, Приволжского, Уральского федеральных округов.

Обмен данными между всеми элементами подстанции осуществляется в цифровом формате. Более 10 тыс. сигналов оборудования обрабатывает автоматизированная система управления технологическими процессами. Энергообъект оснащен интеллектуальной системой учета электроэнергии, релейной защитой на микропроцессорной базе.

В ходе строительства линии электропередачи 500 кВ «Невинномысск – Алания» установлена 891 опора. По всей длине ЛЭП проложен волоконно-оптический кабель связи.

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