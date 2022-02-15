«Россети Северный Кавказ» для стабильного энергоснабжения ставропольчан провели 40 плавок гололеда

Для поддержания устойчивого и бесперебойного электроснабжения потребителей Ставропольского края энергетики «Россети Северный Кавказ» с начала осенне-зимнего периода (ОЗП) 2021 – 2022 гг. повсеместно проводят плавки гололеда на воздушных линиях (ВЛ).

Специфика климатических условий на Ставрополье такова, что повышенная влажность воздуха в сочетании с ветром и низкими температурами способствуют образованию гололеда на проводах. Несмотря на то, что нынешняя зима отличается от предыдущих более мягкой и теплой погодой, неблагоприятные метеоусловия, связанные с налипанием мокрого снега на провода, все-таки наблюдались преимущественно в Предгорном, Минераловодском, Андроповском, Кочубеевском районах края, а также в г. Ставрополе.

Здесь специалистами филиала «Ставропольэнерго» с ноября 2021 года по февраль 2022 года было проведено 40 плавок гололеда на воздушных линиях 110 кВ, 35 кВ и 6-10 кВ.

«Гололед иногда приводит к тяжелым последствиям: без электричества могут остаться целые районы и тысячи потребителей. Чтобы этого не произошло, специалисты проводят плавки гололеда. С помощью специальных схем провода на линиях электропередачи нагреваются, налипший снег или наледь тают и отпадают», – поясняет первый заместитель директора – главный инженер филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Павел Зинченко.

Своевременное проведение таких мероприятий исключает опасность аварийного обрыва проводов под тяжестью льда в зимний период и обеспечивает стабильное электроснабжение населения, а также социально значимых предприятий региона.

Стоит отметить, что системный подход к проблеме предотвращения и ликвидации гололедных аварий был разработан в ставропольской энергосистеме известным в России и за рубежом энергетиком, активным деятелем мирового энергетического сообщества, профессором Анатолием Федоровичем Дьяковым в 1987 году. В дальнейшем этот опыт был широко распространен более чем в пятидесяти энергосистемах страны.

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