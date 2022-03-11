«Россети Северный Кавказ» электрифицируют новый жилой район в поселке Загорский на Ставрополье

Энергетики «Россети Северный Кавказ» строят энергетическую инфраструктуру в поселке Загорский Минераловодского городского округа Ставропольского края.

Для обеспечения надежным и качественным энергоснабжением строящихся в населенном пункте домов энергетики реализуют комплекс технических мероприятий.

На сегодняшний день основной объем работ уже выполнен. Специалисты филиала «Ставропольэнерго» завершили установку 46 анкерных и промежуточных железобетонных опор для двух линий электропередачи напряжением 0,4 и 10 кВ. Проведен монтаж более 1,5 км современного самонесущего изолированного провода.

В ближайшее время бригады приступят к установке трансформаторной подстанции напряжением 6/0,4 кВ.

Выполненные мероприятия уже в апреле позволят подключить новых абонентов к сетям компании и обеспечить им качественную и надежную подачу электроэнергии.

Кроме того, наличие электросетевой инфраструктуры даст толчок развитию индивидуального жилищного строительства в населенном пункте. Для желающих в дальнейшем подключиться к сетям компании сократятся сроки технологического присоединения (с 6 месяцев до 30 дней) в связи с отсутствием необходимости строительства объектов электросетевого хозяйства.

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