«Россети Северный Кавказ» готовы к работе в осенне-зимний период 2021-2022 гг.

Ноябрь 10, 2021 Общество, Пятигорская Правда 0 188

❗Об этом сообщается в телеграм-канале энергокомпании. О готовности «Россети Северный Кавказ » к работе в сезон холодов свидетельствует паспорт готовности, выданный энергокомпании Министерством энергетики России в соответствии с приказом ведомства.

📌 Напомним, «Россети Северный Кавказ» — крупнейшая электросетевая компания СКФО, осуществляющая операционную деятельность на территории Ставропольского края, Дагестана, Чеченской Республики,  Ингушетии, Северной Осетии, Кабардино-Балкарии и Карачаево-Черкесии.

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