«Россети Северный Кавказ» и Пятигорский филиал РЭУ имени Г.В. Плеханова подписали соглашение о сотрудничестве

Документ, регламентирующий основные направления и формы сотрудничества, подписали исполняющий обязанности генерального директора ПАО «Россети Северный Кавказ» Роман Левченко и директор филиала Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова в г. Пятигорске Мурат Алиев.

В рамках соглашения стороны планируют реализовать совместные программы на основе интеграции образовательного, научного и инновационного потенциалов. Один из крупнейших работодателей Северо-Кавказского федерального округа в том числе окажет содействие в организации практики студентов и трудоустройстве выпускников. Кроме того, энергокомпания примет участие в формировании перечня актуальных научных и производственно-технологических задач, стоящих перед экономикой макрорегиона, для их возможной совместной реализации через программы и гранты различного уровня.

Компания «Россети Северный Кавказ», давно зарекомендовавшая себя социально ответственным работодателем, традиционно уделяет повышенное внимание формированию качественного кадрового резерва и поддержке талантливой молодежи юга России. Крупнейшая электросетевая компания СКФО взаимодействует с профессиональными и высшими учебными заведениями округа, активно реализует социальные проекты в области кадровой политики.

Задача компании – не просто выявить и привлечь перспективную молодежь в отрасль, но и обеспечить необходимые условия для самореализации, карьерного и профессионального роста.

Ⓧ