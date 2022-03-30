«Россети Северный Кавказ» модернизировали производственный объект в Левокумском районе Ставрополья

Специалисты Приозерненского производственного участка Прикумских электрических сетей филиала «Россети Северный Кавказ»-«Ставропольэнерго» продолжают обеспечивать надежное энергоснабжение части потребителей Левокумского муниципального округа теперь уже в новых современных зданиях.

В зоне обслуживания Приозерненского участка более 400 км линий электропередачи напряжением 10 и 0,4 кВ и 96 трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ. Эти объекты обеспечивают электроснабжение не только жителей сёл Турксад и Приозерское – около 3 тысяч человек, но и важнейших для развития Левокумского муниципального округа сельхозпредприятий, рыбного хозяйства, а также социально значимых объектов.

Прежнее здание мастерского участка было построено еще в 70-х годах, поэтому руководством филиала было принято решение о проведении его реконструкции. Объем работ по обновлению производственной базы был масштабным и включал в себя капитальный ремонт монтерского пункта, укрепление его фасада, установку кровли административного здания и боксов для спецтехники. Также специалисты провели капитальный ремонт складских помещений, сварочного поста и заменили ограждение энергообъекта, находящегося на территории подстанции 110/10 кВ «Приозерненская».

Сегодня в отремонтированных зданиях участка не только светлые и просторные рабочие помещения, но и комфортные хозяйственно-бытовые комнаты.

«Мы успешно провели работы по благоустройству территории, – говорит мастер Приозерненского участка Анатолий Тяглов. – Многое сделано руками наших специалистов. Персонал подошел к работе очень ответственно и с душой, поэтому и результат получился достойный».

По словам главы муниципального образования села Приозерского Владимира Краснобородько, секрет успеха в вопросах надежного электроснабжения потребителей населенных пунктов заключается в тесном и продуктивном сотрудничестве местной администрации и энергетиков.

«Мне приятно, что на территории поселения находится показательный участок электрических сетей и грамотные специалисты, способные ответственно и с максимальной самоотдачей выполнять свою работу, оказывать содействие в решении важных задач», – отметил глава.

Новое строительство и реконструкция производственных объектов в филиале «Ставропольэнерго» активно продолжается. В скором времени энергетики завершат ремонт Прасковейского участка Буденновских РЭС.

«Сегодня мы модернизировали еще один производственный участок для наших прикумских коллег, – отметил директор филиала «Россети Северный Кавказ» – «Ставропольэнерго» Игорь Демчак. – Наш коллектив – команда высококвалифицированных специалистов, которые порой в самых сложных условиях на отлично решают задачи надежного электроснабжения подконтрольной территории. Поэтому так важно создавать достойные условия труда для тех, кто обеспечивает другим комфортную жизнь».

Улучшение условий труда – одно из приоритетных направлений социальной политики компании «Россети Северный Кавказ», которая прежде всего направлена на повышение производственной безопасности и сохранение здоровья сотрудников.

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